Des travaux de protection de la ville de Beni-Slimane, dans la wilaya de Médéa, contre les risques de crues des cours d'eau qui traversent le chef-lieu de la commune sont en cours d'exécution.

Les travaux touchent actuellement des parties des berges de Chaabet-Nsissiba, El-Awawdja, Oued-Alim et Oued-Boukraa qui longent la partie nord de la ville de Beni-Slimane et dont le débordement des eaux en mai 2021 avait provoqué des inondations qui ont fait quatre morts et des dégâts matériels importants, rappelle-t-on.

Les opérations engagées sur plusieurs tranches à partir de la fin de l'année 2022 consistent en la réalisation de travaux d'entretien et d'élargissement des berges de ces cours d'eau afin de juguler le flux des eaux pluviales et réduire, ainsi, le risque d'inondation des zones habitées, a expliqué le directeur des ressources en eau (DRE), Nasser Eddine Bechani, lors du déplacement du wali, Djahid Mous, lundi, sur le chantier.

Une enveloppe d'un montant de 300 millions de DA a été injectée dans ces travaux appelés à renforcer la protection de la ville en cas de crue des cours d'eau qui la ceinturent et éviter les dégâts, a-t-il dit.

Des fonds ont également été réservés pour la réalisation d'une ceinture de protection à chaabet Nsissiba, au nord de la ville de Beni-Slimane, pour optimiser la sécurité des populations riveraines.

Lancé en chantier fin 2022, le projet devrait être achevé avant le début de la prochaine saison hivernale, selon le directeur des ressources en eau, soulignant que des canalisations sont prévues au niveau de cette partie de la ville pour dévier les eaux des cours d'eau qui traversent la ville et les déverser dans l'oued Alim, situé loin des zones d'habitation.

A noter, que des actions préventives avaient été menées au cours des derniers mois dans différents sites, portant sur des travaux de curage des conduites d'évacuation des eaux pluviales et le traitement des berges des oueds Boukraa, Alim et El-Awawdja, dans le cadre du plan de protection de la ville contre les crues hivernales.