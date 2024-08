Le projet de réalisation d'un marché de gros destiné à la commercialisation des pommes dans la commune de Bouhmama (Khenchela) sera "prochainement" mis en service, a indiqué, lundi, le chef de daïra de Bouhmama, Abdelhalim Cheloufi.

Le même responsable a ajouté que les travaux de réalisation de ce projet ont été "achevés" avec la livraison du lot lié aux aménagements et au raccordement de la structure au réseau électrique, et "il ne reste plus que le grand nettoyage avant la réception du projet et sa livraison très prochaine par l'entreprise de réalisation".

Selon le chef de la daïra de Bouhmama, les autorités locales "envisagent de conclure une convention avec un établissement public spécialisé dans la gestion des marchés de gros, au niveau national, en vue de l'exploitation au plus tôt de cet établissement commercial" qui couvre une superficie de plus de 4 hectares.

Le marché de gros de pommes de la commune de Bouhmama, inscrit en 2021 dans le cadre du programme complémentaire décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de la wilaya de Khenchela, a nécessité un investissement public de 690 millions de dinars.

Le marché se compose d'une aile administrative, d'une autre multiservices, de 32 entrepôts de stockage, de 16 chambres froides, d'un hall destiné à l'exposition du produit, d'un pont-bascule, d'un centre de sécurité et d'un parking pour voitures et camions, selon le même responsable.