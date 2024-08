Le Conseil des Participations de l'Etat a adopté, lundi, le projet de création d'un Groupe de Travaux Maritimes (GTM), permettant la réalisation des investissements projetés dans le cadre du développement des infrastructures maritimes, indique un communiqué des services du Premier Ministre.

L'adoption du projet découle des travaux de la 187ème session du Conseil des Participations de l'Etat, présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, consacrée à la finalisation des procédures légales relatives au règlement définitif du dossier des biens immobiliers et mobiliers confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption et le transfert de propriété, à titre onéreux, au profit d'entreprises publiques économiques, explique le document.

Cela intervient en exécution des engagements de monsieur le Président de la République et de ses directives portant sur le traitement définitif de ce dossier à travers des modalités adaptées pour la réaffectation des fonds pillés et récupérés au profit de la communauté nationale et assurer une exploitation optimale des unités de production concernées, souligne le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative au renforcement des capacités nationales de

réalisation et d'ingénierie dans différents domaines, le Conseil a adopté le projet de création d'un Groupe de Travaux Maritimes (GTM), comme outil efficace pour la réalisation des investissements projetés dans le cadre du développement des infrastructures maritimes devant accompagner la dynamique que connait l'économie nationale, notamment dans son volet relatif à la promotion des exportations hors hydrocarbures, a fait savoir la même source.