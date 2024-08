Le juge d'instruction près le Pôle pénal national économique et financier a ordonné le placement de soixante-huit (68) accusés en détention provisoire et de trois (3) autres sous contrôle judiciaire pour leur implication dans l'affaire de corruption ayant entaché l'opération de collecte des formulaires de souscription des signatures des prétendants à la candidature à la prochaine élection présidentielle, a indiqué lundi un communiqué du parquet de la République près ce pôle.

"En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale et dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur l'affaire des faits de corruption ayant entaché l'opération de collecte des formulaires de souscription des signatures des prétendants à la candidature à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre 2024, le parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier informe l'opinion publique qu'en date des 3 et 4 août 2024, soixante-dix-sept (77) suspects, dont des prétendants à la candidature, ont été présentés à la Justice et qu'une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour octroi d'un indu privilège, trafic d'influence, offre ou promesse de dons en numéraire en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des voix d'électeurs, abus de fonction, obtention de dons en numéraire ou de promesses de voix électorales et escroquerie", lit-on dans le communiqué.

"Après l'audition des accusés en première comparution, le juge d'instruction a ordonné le placement de soixante-huit (68) d'entre eux en détention provisoire et de trois (3) autres sous contrôle judiciaire, laissant les six (6) autres en liberté", selon le communiqué.

Election présidentielle Sidi Bel Abbes : campagne de sensibilisation sur la participation à la prochaine élection présidentielle

Une campagne de sensibilisation à l’importance de la participation à la prochaine élection présidentielle, ciblant particulièrement les jeunes, a été organisée, dimanche à Sidi Bel Abbes.

Cette action citoyenne, lancée sous le mot d’ordre "Participation aux élections: consolidation des acquis et concrétisation des aspirations", initiée par l’Organisation "Rencontre des jeunes d’Algérie", a été organisée au niveau de la place "1er Novembre" de la ville de Sidi Bel Abbes, dans le cadre de la "contribution constructive, visant à élever le niveau de conscience des jeunes pour l’accomplissement de leur droit électoral à l’occasion de l’élection présidentielle du 7 septembre prochain", a indiqué une membre de cette organisation, Fatiha Djakani.

Cette initiative a ciblé la frange juvénile en les exhortant à une participation massive à cette élection, indiquant que "l’objectif escompté à travers cette action est d’unifier les rangs, de mettre la main dans la main pour l’édification de l’Algérie et d’intensifier les efforts afin d’être présents en force, le 7 septembre prochain, pour exprimer nos voix, en toute souveraineté et intégrité à travers les urnes".

La même source a, d’autre part, affirmé que "les jeunes algériens sont appelés, aujourd’hui, à marquer leur empreinte et à préserver la stabilité de leur pays, contribuer à l’édification de l’Algérie et à œuvrer à réaliser leurs aspirations dans une vision moderne, et ce, à travers leur participation à cette échéance électorale".

Il convient de signaler qu’à la faveur de cette campagne, l’accent a été mis sur l’importance de l’élaboration et de la prise de décision et à consolider le processus démocratique, par la participation active à la prochaine élection présidentielle et par l’implication notable des acteurs du mouvement associatif.

Le candidat du MSP Abdelaali Hassani Cherif présente son programme électoral

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et candidat à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelaali Hassani Cherif, a présenté, dimanche à Alger, son programme électoral.

Animant une conférence de presse, M. Hassani Cherif a indiqué que son programme électoral pour la présidentielle du 7 septembre s'intitulera "Opportunité" (Forsa) "en vue de consacrer les composantes de l'identité nationale et de cristalliser une vision de développement global et durable capable de mobiliser les capacités humaines et matérielles, d'atteindre l'autosuffisance, de renforcer la structure de la société et d'associer tous les Algériens au développement et à la prospérité du pays".

Après avoir affirmé que son programme avait pour référence la Déclaration du 1er Novembre, tout en prônant la modération et le juste milieu, le candidat a fait savoir que tous ses engagements s'accompagnaient d'un plan d'action bien élaboré pour leur concrétisation.

Le plan pour la réalisation de ce programme, a-t-il précisé, "comprend cinq (5) priorités notamment la réforme du système politique, l'établissement d'un partenariat politique, la réalisation d'une réforme constitutionnelle, législative et institutionnelle et l'adoption de l'administration électronique".

Il a, en outre, souligné que son programme aspirait à "un passage progressif vers le régime parlementaire fondé sur la reddition des comptes et la séparation des pouvoirs, ainsi qu'une plus grande participation de la femme et des jeunes à la vie politique", ajoutant que son programme visait également à mettre en place un modèle économique et social de solidarité.

Le candidat a cité parmi ses priorités, la protection du front social, l'amélioration du pouvoir d'achat, le renforcement de la place de l'Algérie sur la scène internationale et régionale et l'affirmation de sa position immuable vis-à-vis de ses causes centrales, à savoir la cause palestinienne et du Sahara occidental.