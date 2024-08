Une quantité de 2,544 kg de kif traité et de 353.278 comprimés de psychotropes a été saisie durant le premier semestre de l'année en cours par les éléments de la Sûreté de wilaya d'Ouargla, a-t-on appris lundi auprès de cette institution.

Dans un bilan des opérations menées lors de cette période en milieu urbain, les services de la Sûreté de wilaya ont aussi fait état de l'arrestation de 967 individus impliqués dans 910 affaires liées à la détention, commercialisation et consommation de drogues et de produits hallucinogènes.

Présentés devant les instances judiciaires compétentes, les mis en cause ont été mis en détention provisoire pour certains et placés sous contrôle judiciaire pour d'autres, a souligné la même source.

Le bilan de la Sûreté de wilaya d'Ouargla fait état également de l'organisation durant la même période, en coordination avec d'autres partenaires, de 86 activités de sensibilisation des jeunes aux dangers des drogues et des psychotropes, dont des conférences et des sorties de proximité sur le terrain.

Khenchela : saisie de plus de 25.000 comprimés psychotropes à Babar (GN)

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Babar (wilaya de Khenchela), ont saisi 25.200 comprimés psychotropes (Prégabaline 300mg), indique, dimanche, un communiqué de ce corps sécuritaire.

"Dans le cadre de la lutte contre toute forme de crime organisé et agissant sur informations faisant état d'une opération de contrebande d'une quantité de comprimés psychotropes à travers le territoire de compétence, les éléments de la Section de sécurité et d'intervention (SSI), relevant de la GN de Babar (wilaya de Khenchela), ont démantelé un réseau criminel organisé activant dans le trafic de psychotropes", précise la même source.

Ainsi, "deux formations, mobile et fixe, ont été mises en place à travers tous les accès susceptibles d'être empruntés, suite à quoi le véhicule en question a été observé en provenance d'une wilaya voisine pour ensuite procéder à sa fouille minutieuse qui a donné lieu à la découverte d'une quantité de comprimés psychotropes à l'intérieur de la bouteille GPL du véhicule".

L'opération s'est soldée par "l'arrestation du conducteur, deux autre individus étant en état de fuite", et "la saisie de 25.200 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300mg, en plus d'un véhicule touristique", note la même source, relevant que "les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes après parachèvement des procédures légales".