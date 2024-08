Les services de police de Relizane ont réussi, récemment, à mettre fin à l'activité d'un réseau criminel composé de sept individus, spécialisé dans le transport et le trafic de drogue, avec la saisie de plus de 14 kilos de kif traité, a-t-on appris, lundi, de la Sûreté de wilaya.

La cellule de communication et des relations publiques a expliqué que cette opération a été menée par des membres de la Brigade de lutte contre les stupéfiants du service de wilaya de la police judiciaire, suite à l'exploitation d'informations faisant état de l'existence d'un réseau criminel organisé activant dans le domaine du trafic et du transport de drogues.

Après coordination avec le parquet local, sept membres de ce réseau criminel ont été arrêtés et 14 kilos et 460 grammes de kif traité ont été saisis, selon la même source, qui a indiqué qu'une voiture et des téléphones portables utilisés par ce réseau ont été saisis.

Une procédure judiciaire a été engagée contre les suspects, qui ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, selon la même source.