Huit (8) personnes sont décédées et 265 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi un bilan de la Protection civile.

Durant la même période, l'intervention des secours de la Protection civile pour l'extinction de 4 incendies urbains et divers à travers la wilaya d'Alger (2 incendies), Annaba (1) et Constantine (1), a permis de secourir 9 personnes souffrant de gênes respiratoires suite à l'incendie qui s'est déclaré dans une armoire électrique dans un immeuble de 5 étages sise à la cité dite "Jeco" à El Khroub.

Par ailleurs, le dispositif de surveillances des plages a procédé à 1428 interventions pour le sauvetage de 1100 personnes d'une noyade certaine, selon le bilan qui indique que 261 personnes ont été prises en charge sur les lieux et 65 personnes évacuées vers les hôpitaux.

Durant la même période, la Protection civile a enregistré le décès de 4 personnes par noyade, il s'agit d'un (1) jeune homme âgé de 22 ans décédé noyé à la plage dite " Asoumath", interdite à la baignade, commune de Toudja (Bejaia) et d'un homme âgé de 55 ans décédé noyé à la plage dite "Bani Farkan", interdite à la baignade, commune Milia (Jijel).

Il s'agit également, selon la même source, d'un (1) jeune âgé de 18 ans décédé noyé à la plage dite "El Dachra Gharb", commune Edahra, daïra Taoukrite (Chlef) et d'un autre (1) âgé de 17 ans dans la commune El Kala (El Taref).

Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont procédé au repêchage de 4 adolescents décédés noyés dans les réserves d'eaux dont 2 âgés de 14 et 15 ans au lieu dit "Oued Tamasdalsine", commune Adles, daïra de Tadrouk à Tamanrasset et 2 autres âgés de 16 et 17 ans au lieu dit "Douar Echaharire", commune Oued El Djamaa, daïra d'El Hamadna à Relizane.

Aussi, le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récolte a procédé à l'extinction de 25 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, dont 5 incendies de forêt, 4 de broussailles, 6 de récolte, 6 de botte de foin et 4 d'arbres fruitiers.