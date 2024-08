La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a annoncé, lundi dans un communiqué, le renouvellement de la certification ISO 9001 de son système de management de la qualité et le maintien de l'accréditation ISO 17025 de son Laboratoire central.

La SEAAL a indiqué, dans son communiqué, avoir fait l'objet, entre le 30 juin et le 2 juillet 2024, d'un audit rigoureux mené par l'Organisme de certification et d'évaluation de la conformité VERA Conformité, qui a conclu que "les pratiques de la société sont conformes aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015".

Le renouvèlement de cette certification "marque le début du quatrième cycle d'accréditation de la société et traduit son engagement constant à promouvoir le service public de l'eau et de l'assainissement", a souligné la même source.

La SEAAL a, par ailleurs, rappelé que son Laboratoire central avait vu son accréditation ISO 17025 de la qualité maintenue par l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC) pour une portée de 43 paramètres, incluant le prélèvement et l'échantillonnage, après un audit rigoureux mené les 17 et 18 avril 2024.

Ce double succès témoigne de "l'engagement constant de la SEAAL à maintenir des normes de qualité élevées et à assurer un service public de l'eau et de l'assainissement fiable et professionnel" et reflète "les efforts déployés par son personnel hautement qualifié pour améliorer en permanence les processus de contrôle de la qualité de l'eau", selon la même source.

Déterminée à poursuivre sur cette lancée, la SEAAL entend "maintenir cette accréditation, gage de la crédibilité et de la fiabilité de ses analyses, renforçant ainsi sa position en tant que laboratoire de référence dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en Algérie", conclut le communiqué.