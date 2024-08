Au réveil, plutôt que de bondir tel un lion hors de sa cage, prenez le temps de réaliser quelques étirements pour réveiller le corps en douceur. Dorothée Drouffe, professeure de yoga à la thalasso Thalazur de Ouistreham, vous propose un enchaînement à faire assis au bord du lit.

Quel est votre premier réflexe au lever du jour ? Que vous soyez habitué aux routines militaires, ou à l'inverse d'une nonchalance féline, vous devez vous ménager un sas de transition entre le réveil et le saut du lit.

Prendre le temps d'émerger et d'éveiller ses sens (et son esprit) prépare à la journée progressivement. Avant de sauter à pieds joints hors de la couette, prenez donc l'habitude de réaliser ces quelques mouvements dynamisants. Cet enchaînement (qui peut aussi se réaliser sur une chaise, comme dans la vidéo) va réveiller les muscles, les articulations et dégourdir le corps.

Commencez par vous placer au bord du lit.

Les deux pieds sont alignés et bien ancrés dans le sol. Affichez une posture stable et verticale, comme si vous étiez retenue par un fil des lombaires jusqu'à la tête et qui vous retient au plafond. Le dos ainsi que la nuque dessinent une belle ligne verticale. La tête est haute, la poitrine sortie et les épaules détendues.

Une astuce : veillez à conserver cette posture d'auto-grandissement tout au long de la journée.

Cela éloignera les éventuelles douleurs lombaires, notamment si vous travaillez devant un écran. Associée à quelques postures de yogaeffectuées discrètement sur sa chaise, cette position droite garantit stabilité et tonification de la colonne.

Consigne de sécurité : Durant tout l'enchaînement qui suit, veillez à garder le dos droit, la poitrine sortie, le ventre serré. Les épaules restent éloignées des oreilles (pour ne pas tirer sur le trapèze).

ETAPE 1 : UN ÉTIREMENT DU DOS

Commencez par vous étirer en crochetant vos mains vers le ciel. Les bras sont tendus vers le plafond. Levez la tête et accompagnez du regard le mouvement. Profitez quelques secondes de cet étirement bienfaisant de toute la partie supérieure du corps (bras, dos, épaules).

ETAPE 2 : DES CERCLES D'ÉPAULES

Décrochez les deux mains, et laissez retomber les bras doucement le long du corps. Réalisez à présent plusieurs cercles d'épaules en arrière puis en avant.

Les mouvements sont lents et fluides.

ETAPE 3 : UN BLOCAGE D'ÉPAULES

Revenez en position de départ puis montez les épaules en direction des oreilles et restez quelques secondes en suspension.

Relâchez les épaules doucement pour revenir en position de départ (épaules basses, auto-grandissement). N'hésitez pas à effectuer ce mouvement plusieurs fois.

ETAPE 4 : DES MOUVEMENTS DE TÊTE

Penchez la tête doucement à droite puis à gauche.

Ces inclinaisons latérales se font sans bouger le corps. Ensuite, tournez la tête tout doucement sur la gauche puis sur la droite. Terminez en penchant la tête vers le bas. Le regard et le menton descendent en direction de la poitrine.