Malgré la polémique, le combat pour la dignité de la boxeuse Algérienne Imane Khelif aux JO de Paris

Catapultée au cœur d’une vive discussion mondiale sur la question très intime de son genre, l’Algérienne était très attendue samedi pour son quart de finale. Elle a fait face et offre à son pays une première médaille au goût de manifeste féministe Imane Khelif avait commencé samedi dernier après sa victoire face à la boxeuse Hongroise Imane Khelif dans la zone mixte a déclarer «Je suis très contente de cette victoire et la qualification pour les demi-finales je vais faire tout mon possible pour se qualifier au finale inchallah » –, mais fut aussitôt sommée de poursuivre en arabe. L’essentiel de ce que dit alors l’Algérienne fut dès lors incompréhensible à une grande partie des journalistes mais ce qu’il y avait à voir suffisait amplement: une boxeuse acculée dans les cordes de la machine médiatique, inondée de sueur et de larmes, qui tentait vainement de se frayer un passage à travers cet enfer, une zone mixte au nom si mal choisie pour débattre des questions de genre.

Par ailleurs le président de la republique Abdelmajid Tebboune a félicité la boxeuse Imen Khelif qui a réussi, à se qualifier pour les demi-finales. S’adressant à Imen Khelif, le president Abdelmadjid Tebboune a écrit : « Félicitations pour la qualification Imane Khelif. Tu as honoré l’Algérie, la femme et la boxe algériennes ». le president de la republique Abdelmadjid Tebboune a souhaité une « bonne chance et en avant » à la championne algérienne pour les « deux prochains matchs ». « Nous serons à tes côtés quels que soient tes résultats »,

Elle tentait de faire entendre sa voix dans un chaos total – là aussi la symbolique valait le coup d’œil –, où ses propres supporters n’étaient pas les moins virulents à hurler par-dessus ses mots. Une femme, petite, imposante et visiblement importante, criait particulièrement fort, sans que l’on sache si elle encourageait Imane Khelif ou l’insultait. L’ex champions Olympic Hassiba Boulmerka, la légende des Jeux olympiques de Barcelone en 1992 la coureur de 1500 mètre première médaille d’or de l’histoire de l’Algérie, une femme forte il est toujours au service du sport Algériens. Khelif et Lin ont été disqualifiés au milieu des championnats du monde de l'année dernière par l'IBA, l'ancienne instance dirigeante de la boxe olympique, après avoir échoué à des tests d'éligibilité. Tous deux avaient participé à des compétitions de l'IBA pendant plusieurs années sans problème, et l'organisme dominé par la Russie - qui a connu des années de conflit avec le CIO - a refusé de fournir des informations sur les tests, soulignant son manque de transparence dans presque tous les aspects de ses activités, en particulier ces dernières années.Khelif, qui n'a pas réussi à décrocher une médaille aux Jeux de Tokyo il y a trois ans, affrontera le Thaïlandais Janjaem Suwannapheng en demi-finale des 66 kg, mardi à Roland Garros.

F Yanis