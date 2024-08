La gymnaste Kaylia Nemour a offert à l'Algérie une première médaille d'or aux Jeux olympiques 2024, en remportant à 17 ans et pour sa première participation aux JO, la finale des barres asymétriques, disputée dimanche à l'Aréna de Bercy.

Première athlète algérienne en or olympique depuis 2012, Nemour a fait retentir l'hymne national Kassaman dans l'Aréna de Bercy, repris en chœur par les nombreux supporteurs algériens brandissant l'emblème national.

A la faveur de ce retentissant succès, Nemour devient la première gymnaste algérienne, arabe et africaine sacrée aux JO, ainsi que la troisième femme algérienne à décrocher le graal aux joutes olympiques, après Hassiba Boulmerka à Barcelone en 1992 et Nouria Benida Merah à Sydney en 2000.

Au terme d'un passage sensationnel, l'Algérienne a dominé une finale de très haut niveau dans une Aréna de Bercy acquise à sa cause. La pépite algérienne a obtenu la note totale de 15.700 (7.200 de difficulté et 8.500 à l'exécution), devançant sa grande rivale chinoise Qiu Qiuyan (15.500), alors que l'Américaine Sunisa Lea s'est adjugée la médaille de bronze (14.800).

"Je suis très heureuse d'avoir gagné cette médaille pour l'Algérie. J'espère que je les (Algériens) ai rendu fiers", a-t-elle réagi en zone mixte après ce moment historique.

"C'est vrai que la pression était forte ces derniers jours, mais j'ai réussi à rester calme et concentrée", a-t-elle ajouté.

L'entraineur de la championne algérienne, Marc Chirilcenco, a indiqué de son côté que sa gymnaste "ne vivait que pour la médaille olympique depuis ces deux dernières années. Son rêve est aujourd'hui exaucé et c'est le début doré d'une belle et prometteuse carrière".

A seulement 17 ans et pour ses premiers JO, Kaylia Nemour boucle sa participation aux joutes de Paris 2024 avec un bilan plus qu'encourageant avec une médaille d'or historique aux barres asymétriques et une très belle cinquième place au concours général face aux meilleures gymnastes mondiales, dont la légende de la discipline, l'Américaine Simone Biles (sept médailles d'or aux JO). La breloque en or de Nemour est la deuxième médaille algérienne aux JO 2024, après que la boxeuse Imane Khelif a assuré au minimum la médaille de bronze de la catégorie (66 kg), à l'issue de sa qualification en demi-finales samedi à l'Aréna Paris Nord.

Kaylia Nemour contente d'avoir offert une médaille d'or à l'Algérie

La gymnaste algérienne Kaylia Nemour a exprimé dimanche sa joie d'avoir offert une médaille d'or olympique à l'Algérie, affirmant avoir réalisé, par cette consécration, le rêve de sa vie.

"Je suis tellement choquée, je n'y crois pas encore. C'est le rêve de toute ma vie, et encore plus de ces trois dernières années, je n'arrive pas à y croire, je ne trouve pas les mots pour décrire ma joie. Aux qualifications, j'ai réalisé 15.600 pts, quand je me suis aperçu que la Chinoise (Qiu Qiyuan, NDLR) a réalisé 15.500, je me suis dit qu'il va falloir que je me batte, je suis restée focus, je me suis vite reconcentrée, j'ai pu faire la meilleure note de toute ma vie, c'était là qu'il fallait le faire et j'ai réussi. Je suis très honorée d'avoir gagné cette médaille, en plus l'or, avec tout ce qui s'est passé, c'est vraiment un soulagement, je suis contente d'avoir pu offrir cette médaille à ma famille, mon pays et tous ceux qui m'ont soutenue", a-t-elle déclaré à la presse.

Nemour (17 ans) a remporté le concours des barres asymétriques avec une superbe note de 15.700 points à l'Aréna de Bercy, dans le cadre de la 9e journée des Jeux olympiques JO-2024 de Paris (26 juillet-11 août).

La championne olympique a devancé la Chinoise Qiu Qiyuan (15.500 pts) et l'Américaine Lee Sunisa (14.800 pts).