Un laboratoire de formation et de recherches théâtrales, destiné aux jeunes amateurs des divers métiers du 4ème Art, vient d'être créé à Oran, a-t-on appris de ses initiateurs.

Le laboratoire, relevant de l'association du "Soixantenaire juvénile de la culture et des arts", a été créé au début du mois de juillet dernier, a indiqué à l'APS le président de cette association, Yahia Benhamou.

Une trentaine de jeunes férus du 4ème Art ont déjà intégré cette nouvelle entité de formation, après avoir franchi avec succès l'examen de validation de niveau, a fait savoir M. Benhamou.

Il a ajouté que ces jeunes seront initiés, au cours de leur cursus de formation de deux années, dans ses volets théorique et pratique, aux diverses techniques et théories artistiques du théâtre, à l'instar de la mise en scène et le théâtre de l'ombre, et ce, à travers notamment les ateliers mis en place à cet effet.

Le laboratoire qui porte le nom du défunt poète et président de la section d'Oran de l'Union des écrivains algériens, Miloud Abdelkader (1964-2019), offrira à ses adhérents des sessions hebdomadaires de master-class devant être encadrées par des dramaturges, qui auront également l'opportunité d'exposer leurs propres expériences artistiques, a indiqué la même source.

Par ailleurs, dans le cadre du même laboratoire, la troupe théâtrale "El Masrah El Jadid", activant au niveau de la Maison de jeunes "Souidi Ahmed" sise à la cité Djamel-Eddine (Oran), ambitionne de créer au début du mois de septembre prochain, une section spécialement dédiée à la formation des enfants aux techniques théâtrales, a-t-on fait savoir de même source.

Cette troupe théâtrale a à son actif plusieurs pièces, dont "Anta wa Ana", "Maristan" et "Sayed El hawa", qui lui a permis de décrocher le prix du meilleur spectacle le plus abouti, au Festival international du théâtre de Tunis.

Au répertoire de cette troupe figurent également un spectacle intitulé "Avant la lumière", dont la thématique a trait au massacre de l'esplanade de "Tahtaha" perpétré par la sinistre

Organisation armée secrète (OAS), durant le mois de février 1962, ainsi que " Philophobia" qui a été primée, cette année, lors de la 14 édition du théâtre universitaire de Sidi Bel Abbes.