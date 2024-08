Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, a réitéré dimanche la détermination de Téhéran à venger l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinienne Hamas, Ismail Haniyeh, par l'entité sioniste à Téhéran, à l'aide d'un projectile de courte portée, selon l'agence de presse Irna.

"Notre détermination de répondre à l'attaque meurtrière de l'entité sioniste visant le chef du Mouvement de résistance palestinienne Hamas à Téhéran, est sérieuse", a écrit M. Bagheri Kani, dans un message posté sur son compte sur le réseau social X.

Il a ajouté que "la situation dans la région de l'Asie occidentale est particulièrement sensible en raison de la poursuite des crimes et des aventures dangereuses de l'entité sioniste".

Et M. Bagheri Kani de poursuivre : "Les pays musulmans de la région devraient adopter une position unifiée et décisive, et prendre des mesures coordonnées pour empêcher la poursuite du génocide sioniste à Ghaza et l'expansion de son agression dans la région".

Samedi, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (CGRI) avait annoncé que l'assassinatd' Ismail Haniyeh, par l'armée sioniste a été commis à l'aide d'un projectile à courte portée doté d'une ogive.

"Selon des enquêtes effectuées, l'opération terroriste contre le chef du bureau politique du mouvement Hamas a été menée à l'aide d'un projectile à courte portée avec une ogive d'environ 7 kilogramme, qui a provoqué une forte explosion", a indiqué le CGRI dans un communiqué.

"Les tirs ont été effectués depuis l'extérieur du logement (où se trouvait) Haniyeh", a précisé le communiqué.