Au moins 23 personnes sont mortes dimanche au Bangladesh lors d'affrontements entre des manifestants réclamant la démission de la Première ministre Sheikh Hasina et des partisans du gouvernement, selon un nouveau bilan de la police et des médecins.

Les décès ont été signalés dans la capitale Dacca et dans les districts de Bogra, Pabna et Rangpur, dans le nord du pays, ainsi qu'à Magura, dans l'ouest, à Comilla, dans l'est, et à Barisal et Feni, dans le sud.

Un précédent bilan de ces troubles a fait état de huit morts.

Le Bangladesh fait face depuis le mois de juillet à des troubles sur fond de manifestations d'étudiants contre les quotas d'emplois dans la fonction publique. Ces troubles ont fait plus de 200 morts, dont plusieurs policiers, selon la police et les hôpitaux.

La contestation a commencé après la réintroduction en juin d'un système réservant à certains candidats plus de la moitié des emplois de la fonction publique, dont près d'un tiers aux descendants d'anciens combattants de la guerre d'indépendance du Bangladesh.

Avec environ 18 millions de jeunes Bangladais sans emploi, d'après les chiffres du gouvernement, cette décision a profondément heurté les diplômés.