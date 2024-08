La municipalité de Ghaza a mis en garde dimanche contre une catastrophe environnementale alors que l'occupation sioniste détruit délibérément les réseaux d'eau et d'assainissement.

Le porte-parole de la municipalité de Ghaza, Hosni Muhanna, cité par des médias, a déclaré que l'occupation "a délibérément détruit des routes, des parcs, des jardins publics, des places, des puits d'eau et des lignes de transmission dans le but d'infliger la soif aux Palestiniens et de les priver d'eau".

"Le nombre de puits détruits par l'occupation à l'intérieur de la ville de Ghaza a atteint 42 puits, et dont certains ne peuvent pas être entretenus actuellement en raison du manque d'équipements nécessaires à la lumière du ciblage délibéré du Département central d'entretien de la municipalité de Ghaza", a ajouté Muhanna.

Ce dernier a expliqué que l'occupation sioniste "a détruit 520 vannes par lesquelles les équipes de la municipalité contrôlent le processus de distribution de l'eau, et mis hors service l'usine de dessalement de l'eau dans le nord de Ghaza, perturbant ainsi toutes les sources d'approvisionnement en eau de la ville".

Muhanna a souligné que la crise de l'eau a forcé les Palestiniens à parcourir de longues distances et à faire la queue pour satisfaire un besoin aussi fondamental qu'avec un nombre limité de litres d'eau.

Il a décrit la crise des eaux usées comme "compliquée" en raison, selon lui, de la destruction délibérée des infrastructures par l'occupation, interrompant le processus de transport vers les stations d'épuration, car deux pompes principales ont été complètement détruites et six autres partiellement détruites, ce qui a provoqué la propagation d'eau polluée dans les rues de la ville".

Le porte-parole de la municipalité de Ghaza a averti que la poursuite de cette situation constitue "une bombe à retardement" qui menace la santé et l'environnement, ajoutant que cela se reflète dans le nombre croissant de Palestiniens touchés par des maladies infectieuses.

Cisjordanie occupée: le nombre des détenus palestiniens passe à 9.930 depuis le 7 octobre

Le nombre de détenus palestiniens en Cisjordanie occupée est passé à 9.930 personnes, depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre 2023.

Dans un communiqué repris dimanche par l'agence de presse Wafa, l'Autorité gouvernementale des affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens (non gouvernemental) ont fait savoir que "le nombre total des détenus palestiniens en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre 2023, a atteint 9.930".

Les mêmes sources ont précisé que "les interpellations se sont réparties entre les gouvernorats de Qalailya, El Khalil, Tubas et El Qods-Est (centre), notant que les arrestations de Palestiniens s'accompagnent souvent "d'agressions et de menaces contre des détenus et leurs familles, en plus des actes de vandalisme et de la destruction des maisons des citoyens".

Parallèlement aux arrestations, les forces d'occupation sionistes ont intensifié leurs attaques contre les habitants de la Cisjordanie depuis leur agression contre Ghaza, faisant 600 martyrs, dont 144 enfants, et 5.400 blessés.

Etats-Unis: Des milliers de manifestants réclament l'arrêt du génocide sioniste contre le peuple Palestinien (Wafa)

Des milliers de manifestants ont exigé samedi à travers plusieurs villes américaines l'arrêt de l'agression sioniste barbare et le génocide perpétré contre le peuple palestinien par l'entité sioniste dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier, rapporte dimanche l'agence Wafa.

Des militants associatifs, des travailleurs et de simples citoyens américains, ainsi que des défenseurs des droits de l'homme se sont rassemblés dans plusieurs villes pour exiger la fin du génocide sioniste en cours à Ghaza, au milieu d'un silence assourdissant de la communauté internationale, ajoute Wafa qui précise qu'à New York, des centaines de personnes ont participé à une marche qui a traversé plusieurs quartiers emblématiques de la ville pour élargir la participation et sensibiliser les New-yorkais ce qu'il se passe à Ghaza.

Des manifestations similaires ont eu lieu également à Santiago, en Californie, et à Houston, au Texas, où les manifestants ont appelé leurs représentants au Congrès à faire pression sur l'exécutif américain pour mettre fin à l'agression sioniste contre Ghaza et à faire cesser les atrocités que font subir l'armée sioniste et son gouvernement au peuple palestinien, souligne encore Wafa.

Les manifestants ont par ailleurs appelé à une pression internationale constante sur les législateurs américains pour qu’ils prennent des mesures mettant fin au ''bain de sang'' à Ghaza et pour soutenir les efforts humanitaires dans la région, explique l'agence palestinienne.

Le bilan de l'agression sioniste depuis le 7 octobre dernier contre la bande de Ghaza, qui a pris la forme d'un ignoble génocide, s'est alourdi à 39.550 martyrs et 91.280 blessés, avaient indiqué samedi les autorités palestiniennes de la Santé.

Au moins 90 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours de ces dernières 48 heures dans une série de massacres sionistes dans l'enclave palestinienne, le dernier en date ayant eu lieu samedi soir contre un complexe scolaire à Ghaza-ville qui a fait 17 martyrs dont des enfants, rappelle t-on.