L'organisation Médecins sans frontières (MSF) a indiqué dimanche que plus de 300 personnes ont été tuées à la suite de combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) pendant 12 semaines dans la ville d'El Fasher, capitale de l'Etat du Nord-Darfour, à l'ouest du Soudan.

L'ONG a indiqué dans un communiqué que "depuis l'intensification des combats il y a près de 12 semaines, les hôpitaux, soutenus par Médecins sans frontières, à El Fasher ont soigné plus de 2 170 blessés et accueilli plus de 300 morts."

L'organisation internationale a exhorté les parties belligérantes à "permettre un accès rapide à toutes les fournitures et convois humanitaires vers El Fasher et le camp Zamzam", affirmant que "l'arrivée de l'aide est essentielle pour éviter une nouvelle détérioration de la santé de la population".

Samedi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé la propagation de la famine dans le camp de personnes déplacées de Zamzam, dans la ville d'El Fasher.

Depuis le 10 mai, El Fasher est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide, malgré les avertissements internationales concernant la situation dans la ville, centre des opérations humanitaires de tous les Etats du Darfour.

Depuis la mi-avril 2023, l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide mènent une guerre qui a fait environ 18 800 morts et environ 10 millions de déplacés et de réfugiés, selon les Nations Unies.