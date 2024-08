Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a reçu, dimanche à Alger, le secrétaire général de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), Stephen Cotton, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, s’inscrit dans le cadre de "l’échange de vues entre les organisations régionales et internationales dans le domaine de l'action syndicale et la promotion des voies de coopération pour renforcer ce partenariat entre les syndicats algériens et internationaux", a précisé la même source.

Le ministre a évoqué, à cette occasion, les "efforts consentis par l’Etat pour assurer une protection sociale forte et globale aux travailleurs algériens et les conditions adéquates pour préserver leur dignité dans le cadre d’une justice équilibrée entre patronat-travailleur-gouvernement", ajoute la même source.

Il a également présenté les "acquis réalisés en Algérie, à l'instar des augmentations des salaires et de la revalorisation des allocations et pensions de retraite", évoquant "l’environnement syndical en Algérie avec ses différentes composantes et la protection du droit à l'action syndicale qui a contribué à l'enrichissement du dialogue social que l’Etat s’emploie à renforcer", selon la même source.

De son côté, le secrétaire général de l'ITF a salué les "efforts fournis par l'Algérie en matière de renforcement des capacités sociales, notamment à travers les augmentations des salaires, le bien-être des travailleurs algériens et la prospérité de la société dans différents domaines, surtout après la réduction de la valeur de l’impôt sur le revenu", affichant son souhait de "renforcer les liens de coopération dans différents domaines".

Il convient de rappeler que le secrétaire général de l'ITF effectue une visite en Algérie à l’invitation du secrétaire général de l’UGTA, conclut le communiqué.