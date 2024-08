Les services de police d'Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel, composé de 12 individus, spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer, a-t-on appris, hier, de ce corps de sécurité.

Cette opération est intervenue suite à l'exploitation d'informations obtenues sur le terrain par des agents de la première circonscription de la Police Judiciaire, selon lesquelles des membres de ce réseau organisaient des traversées clandestines par mer, a précisé la cellule de communication et des relations publiques de la direction de la Sûreté de wilaya. Après l'intensification des investigations, la surveillance des activités des membres du réseau et leurs identification et localisation, les policiers ont accompli l'ensemble des procédures légales et ont procédé à la perquisition des lieux, selon la même source, ajoutant que 12 individus ont été arrêtés, dont deux organisateurs des traversées, ainsi que la saisie d'une somme d'argent provenant des revenus de l'activité criminelle, a-t-on indiqué. Une procédure judiciaire a été engagée contre les membres du réseau, qui seront traduits devant la justice pour trafic illicite de migrants, dans le cadre d'un groupe criminel transnational organisé et projet de sortie illégale du territoire national afin d'obtenir un bénéfice financier, selon la même source.