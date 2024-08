Le groupe Sonatrach a signé, dimanche à Alger, avec la société égyptienne Petrojet un protocole d'entente qui permettra d’étudier la faisabilité de créer une société mixte spécialisée dans la conception et la fabrication, en Algérie, d’équipements, ainsi que les prestations de services, indique Sonatrach dans un communiqué.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du P-dg de Sonatrach, Rachid Hachichi et de Waleed Lotfy, P-dg de Petrojet. Entrant dans le cadre du protocole d'entente conclu entre le ministère de l'Energie et des Mines et le ministère du Pétrole et des Ressources minérales égyptien, le 25 octobre 2022 au Caire, dans les domaines du pétrole, du gaz et des mines, cet accord "permettra de cadrer les travaux qui porteront sur l'étude de l'opportunité et de la faisabilité pour la création d'une société mixte, spécialisée dans la conception et la fabrication, en Algérie, des équipements statiques sous pression, certifiés ASME (American Society of Mechanical Engineers), ainsi que les prestations de services liées", précise-t-on.

Petrojet, rappelle le groupe public, est une société spécialisée dans la construction et la fabrication dans le domaine de l'industrie du pétrole et du gaz en onshore et offshore (EPC & Commissioning) et opère au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment en Algérie.

La signature de ce protocole d'entente s'inscrit aussi "dans le cadre de la stratégie de Sonatrach visant à renforcer sa maîtrise des processus inhérents à son plan de développement, notamment à travers la conclusion de partenariats à forte valeur ajoutée ayant pour objectif la fabrication, à l'échelle locale, d'équipements pétroliers de haute technologie et la fourniture des services associés, ainsi que la formation spécialisée, le transfert de savoir-faire et le transfert technologique", ajoute la même source.