L'ambassade de Palestine à Alger a organisé, hier, un meeting de solidarité avec le peuple palestinien, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec Ghaza et les prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles de l'occupant sioniste et en proie aux pires formes de violence et de torture.

Dans son allocution à cette occasion, l'ambassadeur de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita, a déclaré que ce meeting intervenait à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et les détenus dans les geôles de l'occupant sioniste, et ce pour "mettre à nu les crimes commis par l'occupant sioniste contre les Palestiniens à Ghaza et qui dépassent l'imagination".

L'ambassadeur a indiqué que le nombre de détenus dans les prisons de l'occupant a atteint près de 10.000 depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre 2023, ajoutant que ces prisonniers subissaient diverses formes d'agression et de torture.

Il a également rappelé les massacres et les crimes auxquels est exposé le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées.

M. Abu Aita s'est félicité des positions honorables et courageuses de l'Algérie, notamment les directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que de sa mobilisation politique et diplomatique dans les couloirs des Nations Unies pour dénoncer et cesser les crimes de l'occupation sioniste, à la faveur des projets de résolutions qu'elle a présentés au Conseil de sécurité de l'ONU en coordination avec la Mission palestinienne.

L'ambassadeur a également mis en avant les "vrais" acquis enregistrés visant à démasquer les crimes sionistes et à mettre un terme au génocide commis contre le peuple palestinien.

Concernant la poursuite de ces massacres, le secrétaire du Mouvement "Fatah", section d'Algérie, Youcef Abed, a affirmé, pour sa part, que les crimes et les violations de l'occupant transcendent toute imagination et constituent un prolongement aux Nakba successives commises des décennies durant à l'encontre des femmes et des enfants palestiniens innocents.

S'agissant des prisonniers palestiniens, M. Youcef Abed a évoqué les conditions inhumaines de leur détention ainsi que les formes de torture qu'ils subissaient dans les geôles sionistes.

Le meeting de solidarité a vu la participation d'une élite de dirigeants du Mouvement "Fatah" en Algérie, des représentants de la société civile algérienne et de la famille révolutionnaire.