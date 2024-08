L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré, jusqu'à la fin du mois de juillet dernier, 8.465 projets d'investissement déclarés à travers le pays d'une valeur de 3.840 milliards DA, a annoncé, dimanche à Saïda, le Directeur Général de l'AAPI, Omar Rekkache.

Présidant un séminaire régional sur l'investissement, en présence des walis de Saïda, Tiaret, Sidi Bel Abbes, Mascara, Nâama, El Bayadh et des investisseurs et porteurs de projets de ces wilayas, le même responsable a souligné que "les investissements enregistrés à travers les guichets de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, depuis le lancement de son activité en novembre 2022 et jusqu'au 31 juillet dernier, ont atteint 8.465 projets d'investissement d'un montant global de 3.840 milliards DA".

Il a ajouté qu'il est prévu de générer, à la faveur de ces projets d'investissement, quelque 210.000 postes d'emploi directs, signalant que les projets qui concernent des opérateurs étrangers enregistrés par l'AAPI, durant la même période, ont atteint 154 projets, dont 55 investissements directs étrangers (IDE) et 99 autres dans le cadre du partenariat.

M. Rekkache a souligné que ces investissements, que l'Agence œuvre à concrétiser, "seront une réalité tangible, qui contribuera à atteindre les grands objectifs économiques fixés par les plus hautes autorités du pays, afin d'atteindre les taux de croissance économique les plus élevés".

Il a souligné que "l'Agence algérienne de promotion de l'investissement est prête à accompagner tous les investisseurs en leur fournissant toutes les conditions nécessaires pour leur permettre de réaliser leurs projets".

Evoquant les travaux de la plateforme de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, lancée en février dernier, le même responsable a souligné qu'"elle reste le moyen unique et exclusif d'octroyer du foncier destiné à l'investissement".

Dans ce contexte, il a indiqué que 508 assiettes foncières destinées à l'investissement au niveau de 43 wilayas du pays ont été présentées à travers cette plateforme, soulignant que 332 décisions temporaires ont été accordées, dont 108 sont devenues des décisions finales, après l'achèvement de l'opération d'inscription.

Ce séminaire régional, organisé par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, en coordination avec les services de la wilaya de Saïda, sous le slogan "la wilaya de Saïda: des potentialités importantes, de nombreuses opportunités et des horizons prometteurs", a permis la présentation d'interventions sur les atouts et ressources que recèle cette wilaya et la contribution des collectivités locales dans l'investissement, les mécanismes de mise en œuvre des lois sur l'investissement et le foncier, via la plateforme numérique de l'Investisseur.

A cette occasion, un débat a été ouvert entre les responsables centraux de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et les investisseurs présents, qui ont abordé les modalités d'octroi du foncier.

Dix contrats de concession du foncier agricole notamment ont également été distribués aux opérateurs, a-t-on indiqué.