L'Université d'Oran-1 "Ahmed Ben Bella" a réservé plus de 6.000 places pédagogiques aux nouveaux bacheliers au titre de la prochaine rentrée (2024-2025), a-t-on appris de cet établissement d'enseignement supérieur.

Ce nombre de places pédagogiques, qui pourrait augmenter au cas où le besoin se fait sentir, est réparti à raison de 500 places dans les domaine des sciences de la nature et de la vie, 400 places dans celui des sciences et de la technologie, 300 pour les sciences des matériaux et 500 dans le domaine de l'informatique (licence 300 et master 200), ainsi que 200 places pédagogiques pour les mathématiques, a indiqué à l'APS la chargée de la communication et de l'information Berhila Soumia.

Par ailleurs, 1.000 places pédagogiques ont été réservées aux sciences médicales, 300 à la spécialité de pharmacologie et 300 autres à la médecine dentaire, a fait savoir la même source.

Dans le domaine des sciences humaines et islamiques, 800 nouvelles places pédagogiques ont été réservées aux nouveaux bacheliers dans la spécialité littérature, 800 autres places à la spécialité traduction, 500 aux sciences humaines, 500 aux sciences islamiques, 300 aux arts, ainsi que 500 places réservées à la spécialité de criminologie, nouvellement créée dans le cycle licence, indique-t-on.

Il convient de signaler que 4.770 étudiants ont reçu leurs diplômes de l'Université d'Oran 1, durant l'année écoulée (2023-2024), dont 1.424 de la faculté des sciences humaines et islamiques, 1.214 de la faculté de médecine, 905 des sciences de la nature et de la vie, 630 des faculté des lettres et des arts et près de 600 autres diplômés de la faculté des sciences exactes et appliquées.