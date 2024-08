Le wali de Tissemsilt Bouzaid Fethi a fait part, mercredi, d'un taux d'avancement important réalisé dans les différents projets du programme complémentaire consacré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la wilaya.

Le wali a indiqué, lors de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) au titre de l'année 2024, consacrée à la présentation des résultats du programme complémentaire de la wilaya, que 13 projets dans le secteur des travaux publics ont bénéficié d'une enveloppe financière de 47,62 milliards de dinars, avec un taux d'avancement des travaux supérieur à 60 pour cent enregistré.

Parmi ces projets figurent le dédoublement de la route nationale RN 14, reliant la wilaya de Tissemsilt aux frontières de Tiaret, sur une distance de 8 km, avec la réalisation d’un échangeur, ainsi que la réalisation du dédoublement de la RN 120, qui relie la commune de Laayoune et les frontières de la wilaya de Djelfa sur une distance de 22 km, l'entretien des chemins communaux sur une distance de 98 km, en plus des travaux de réparation des glissements de terrain sur les routes nationales 65 et 19 à Theniet El Had et Lazharia, qui tirent à leur fin.

Le wali a également évoqué le secteur des ressources en eau, qui a bénéficié de 19 projets d'une enveloppe financière de 20,85 milliards de dinars, qui enregistrent un taux d'avancement important des travaux, notamment la mise en service de nombreux forages, qui ont permis à la wilaya de faire face au manque d’approvisionnement en eau potable.

Concernant le secteur de l'énergie, il a souligné que 128 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique à travers la wilaya, ainsi que des travaux de raccordement de 8 autres, actuellement en cours sur une distance d'environ 50 km, avec une enveloppe financière dépassant les 200 millions de dinars, en plus du raccordement des zones reculées aux réseaux d'électricité et de gaz, portant le taux de couverture de la wilaya avec ces deux énergies importantes à plus de 90 pour cent. Concernant l’habitat , M. Bouzaid a souligné la grande avancée des projets dans ce secteur vital pour la wilaya.