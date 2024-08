La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la Sûreté de la wilaya de Sétif a déjoué, au début de cette semaine, une tentative d'écoulement de 852 millions de centimes en faux billets sur le marché national, et saisi le matériel utilisé dans l'opération de falsification, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Quelques jours après le démantèlement d'un réseau de faux monnayeurs à Sidi Bel Abbès, et dans le cadre de la poursuite de ses efforts pour lutter contre les crimes portant atteinte à l'économie nationale, la Police de Sétif a déjoué, au début de cette semaine, une autre tentative visant à écouler 852 millions de centimes en faux billets sur le marché national, avec la saisie du matériel utilisé dans l'opération de falsification", a précisé le communiqué.

"L'opération menée par la BRI de Sétif, sous la supervision du parquet territorialement compétent, s'est soldée par la saisie de 852 millions de centimes de faux billets en monnaie nationale, en coupures de 2.000DA et 1.000 DA, destinés à leur mise en circulation sur le marché national", ajoute la même source.

Les investigations sur le terrain menées par les enquêteurs de la brigade ont permis, selon le communiqué, "de déjouer le plan criminel et d'arrêter les quatre (4) membres du réseau, avec la saisie des équipements utilisés pour la falsification, notamment le matériel informatique, les machines et les équipements d'impression". Les suspects ont été présentés devant le parquet près le tribunal de Sétif, pour "falsification de monnaie ayant cours légal dans le territoire national et constitution d'une association de malfaiteurs dans le cadre d'une bande organisée", a conclu le communiqué.