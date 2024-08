L'attaquant international sud-africain Khanyisa Mayo s'est engagé avec le CR Belouizdad jusqu'en 2027, a annoncé vendredi soir le club de la Ligue 1 de football Mobilis sur ses réseaux sociaux.

L'attaquant de 25 ans évoluait au Cap Town City FC, le club sud-africain de première division avec lequel il a inscrit 10 buts en 28 matchs de championnat la saison passée. Le CRB a finalement pu racheter son contrat en le préférant à plusieurs autres avant-centres. La nouvelle recrue belouizdadie compte sept sélections avec les "Bafana Bafana" dont la dernière face à l’Algérie (3-3), le 27 mars dernier au stade Nelson Mandela de Baraki dans le cadre du tournoi FIFA Series 2024. Le CRB a assuré jusque-là le recrutement de neuf nouvelles recrues : les gardiens de but Farid Châal (ex-d'Al-Najma SC/ Div.2 saoudienne) et Mustapha Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite), le défenseur Badreddine Souyad (ex-JS Kabylie), le milieu de terrain camerounais Jacques Mbé (ex-ES Sahel/ Tunisie), l'attaquant Oussama Daïbeche (ex-ES Mostaganem), l'ailier droit Hedy Chaâbi (ex-Royal Francs Borains/ Di.2 belge), le jeune milieu de terrain ivoirien Arafat Doumbia (SO Armée/ Div.1 ivoirienne).

Sous la conduite de l'entraîneur français Corentin Martins, le CR Belouizdad effectue depuis le 27 juillet dernier son premier stage d'inter-saison au centre de Green Park Katepe à Istanbul en Turquie, avant l'entrée en lice au Tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.