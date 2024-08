La gymnaste algérienne Kaylia Nemour, passée tout proche d'un podium historique au concours général des Jeux olympiques 2024, sera en finale de son agrès de prédilection, les barres asymétriques, dimanche à l'Aréna de Bercy, où elle sera une des grandes favorites pour la médaille d'or.

La pépite algérienne de 17 ans, qui avait obtenu les meilleures notes des barres asymétriques lors des qualifications (15.600) et au concours général (15.533), a clairement affiché ses ambitions pour aller chercher la première médaille olympique de l'histoire de la gymnastique algérienne. "Je vais me reconcentrer dès maintenant pour dimanche et je vais vraiment me battre pour aller chercher cette médaille aux barres asymétriques ", a assuré Nemour à l'issue de sa très belle cinquième place du concours général, jeudi dernier. Sur sa route pour le titre olympique, la nouvelle star de la gymnastique mondiale aura pour principales concurrentes la chinoise Qiyuan Qiu (15.066, en qualification) et l'Américaine Sunisa Lee (14.866).

L'entraineur de la championne algérienne, Marc Chirilcenco, a indiqué de son côté que sa gymnaste est consciente de son statut de favorite aux barres asymétriques, assurant que Kaylia a les cartes en mains et sait ce qu’elle doit faire pour aller chercher cette médaille.

La neuvième journée de compétition des JO 2024, enregistrera également l’entrée en lice de la lanceuse de marteau Zahra Tatar et le hurdleur Amine Bouanani (110 m haies), qui seront en course dans les qualifications de leurs disciplines respectives, prévues dimanche matin au stade de France.

Tatar dont la meilleure performance en 2024 a été mesurée à (69.65 m) en mars dernier, nourrit l’ambition d’atteindre la finale du concours du lancer de marteau des JO 2024. "Je me prépare depuis deux ans pour ce rendez-vous. Mon objectif est d'atteindre la finale olympique et rivaliser avec les meilleures lanceuses du monde", a-t-elle déclaré.

Avec un chrono de 13.45 en mai 2024, Bouanani tentera pour sa part d'atteindre les demi-finales face aux spécialistes du 110 m haies. Premier algérien à disputer les olympiades sur cette épreuve technique, Bouanani a indiqué que son chrono réalisé cette saison lui permettrait d’atteindre son objectif, qui serait déjà un grand exploit.

Enfin en cyclisme, Nesrine Houili sera engagée dans la course en ligne, dont le départ est prévu à 13h00 au Trocadéro. La course se disputera sur une distance 157.6 km avec la participation de 95 concurrentes. Première femme à représenter le cyclisme algérien aux JO, la jeune cycliste de 20 ans nourrit l’ambition de la terminer la course et figurer au classement olympique. "Je vais donner le maximum pour atteindre mes objectifs dans cette course très relevée. J'ai fait une bonne préparation depuis ma qualification aux JO et je suis prête à relever le défis", a déclaré la médaillée d'or aux derniers Jeux africains d’Accra au Ghana.

Pour sa 15e participation aux joutes d'été, l'Algérie prend part aux Jeux olympiques Paris 2024 (26 juillet - 11 août) avec une délégation sportive composée de 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) dans 15 disciplines sportives.