Le tennisman algérien Samir Hamza Reguig s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi "M15", qui se déroule du 29 juillet au 4 août à Monastir (Tunisie), après sa victoire en demi-finale contre le Japonais Shinji Hazawa : 6-2, 4-6, 6-3.

Dans le duel ultime pour le sacre, le jeune international algérien est appelé à défier le Français Etienne Donnet, qui de son côté s'est qualifié aux dépens de l'Italien Massimo Giunta 7-5, 6-1. Reguig avait démarré son parcours par une victoire contre le Bosnien Aldin Setkic 7-6 (4), 6-2, 6-3, avant d'enchainer avec le Russe Savva Polukhin 3-6, 6-2, 6-2, puis le Français César Bouchelaghem 7-6, 6-4, avant de conclure avec le Japonais Shinji Hazawa.

De son côté, le deuxième algérien engagé dans cette compétition, Mohamed Nazim Makhlouf a eu moins de chance, puisqu'il a été éliminé dès le premier tour, après sa défaite contre le Sud-africain Devin Badenhorst 6-3, 6-4. Dotée d'un prize money de 15.000 USD, la compétition qui se déroule sur des courts en surface rapide a drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés, notamment l'Ukrainien Yurii Dzhavakian, tête de série N1.

Tennis - Championnats d'Algérie des jeunes : ''Les petites catégories sont en nette progression'' (fédération)

Le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Nabil Cheriak, a indiqué vendredi lors de la clôture du Championnat national des jeunes, au Tennis club de Bachdjarah (Alger), que les petites catégories (garçons et filles) sont ''en nette progression sur le plan technique''.

"Nous sommes satisfaits du niveau technique de ces jeunes catégories qui progressent régulièrement. Il y a eu une nette progression chez les participants et notamment chez les petites, et cela démontre qu'il y a un travail de base qui se fait au niveau de leurs clubs . Nous avons assisté à quelques matchs serrés techniquement même lors des premiers tours et cela confirme l'importance de rendez-vous national'', a déclaré à l'APS, le président de l'instance fédérale.

La compétition a été ouverte aux catégories d'âge des U08, U10, U12, U14, U16 et U18. Elle s'est disputée en simple et en double (toutes catégories sauf les U08 qui ont été concernés uniquement par le simple). Les premiers tours ont débuté le lundi 29 juillet.

"Ce rendez-vous national nous a permis de voir de plus près les meilleurs noms qui intégreront les différentes équipes nationales les jours à venir. Aussi, c'est une occasion de prospecter surtout dans les petites catégories notamment les U8 et U10 où le potentiel est présent cette année. Certes, les têtes de série ont confirmé leur suprématie mais il y avait quelques surprises dans certains tableaux'', a ajouté Cheriak.

Et d'enchaîner : ''La Fédération algérienne suivra ces jeunes talents dans leurs clubs. On va essayer d'améliorer la coordination avec leurs entraîneurs afin qu'ils puissent progresser davantage. On doit rester mobilisé pour le bien de la discipline''.

En marge de ce Championnat, les organisateurs ont été obligés d'interrompre quelques matchs et décalés d'autres à cause des fortes chaleurs. Le juge-arbitre, Amine Mohatat, titulaire du White-Badge, a dirigé les tableaux, tandis que Mohamed Tahar Azzi, premier vice-président de la FAT, été le directeur du tournoi.