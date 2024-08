Le gouverneur de l'Etat américain d'Hawaï a annoncé vendredi qu'un accord à l'amiable avait été trouvé avec les personnes affectées par les violents incendies d'août 2023, qui toucheront 4,037 milliards de dollars pour renoncer à un procès.

Cette somme sera versée par l'Etat d'Hawaï, par une compagnie électrique locale et par d'autres institutions et entreprises pour indemniser les sinistrés, dont environ 2.200 ont engagé des poursuites judiciaires, et les assureurs qui ont déjà versé des dédommagements à leurs clients.

"Cet accord à l'amiable global de plus de quatre milliards de dollars aidera notre peuple à se reconstruire", a écrit le gouverneur Josh Green dans un communiqué, en évaluant à 12 milliards de dollars le coût total de la catastrophe.

Conclu après quatre mois de négociations, cet accord doit encore être ratifié par un juge.

Les incendies, qui avaient démarré le 8 août 2023, avaient fait une centaine de morts et des milliers de sans-abri sur l'île de Maui. Le feu avait détruit environ 800 hectares et anéanti la ville touristique de Lahaina, ancienne capitale du royaume d'Hawaï.

Les flammes, attisées par des vents puissants, avaient progressé à une vitesse fulgurante, prenant de nombreux habitants au dépourvu. Un grand nombre d'entre eux n'avaient eu la vie sauve qu'en se réfugiant dans l'océan pendant plusieurs heures.

Plusieurs plaignants ont accusé la compagnie Hawaii Electric de négligence pour avoir omis de couper le courant alors que des vents violents étaient prévus.

Des vidéos versées aux procédures judiciaires ont montré des câbles électriques tombés à terre mettant apparemment le feu à la végétation.

Kamala Harris remporte suffisamment de votes de délégués pour obtenir l'investiture démocrate

La vice-présidente américaine Kamala Harris a remporté suffisamment de votes de délégués pour obtenir l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de novembre et d'affronter le Républicain Donald Trump, a annoncé vendredi le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison.

Les démocrates ont annoncé en milieu de journée que la vice-présidente américaine avait recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture, lors d'un vote en ligne.

La quinquagénaire s'est dite "honorée" d'avoir dépassé ce seuil avant même la clôture du scrutin lundi. Elle acceptera cette investiture la semaine prochaine et la célébrera lors d'une grande soirée à la convention démocrate, prévue à Chicago, mi-août.

Selon les médias américains, Mme Harris devrait dévoiler le nom de son colistier d'ici lundi et organiser leur premier rassemblement ensemble mardi à Philadelphie.

Parmi les principaux candidats à la vice-présidence figurent le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, le sénateur de l'Arizona Mark Kelly et le gouverneur du Kentucky Andy Beshear.