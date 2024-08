Le ministère de la Santé a rappelé, jeudi dans un communiqué, les mesures indispensables à observer et les conseils préventifs que les citoyens doivent entreprendre devant la persistance de la hausse sensible de la température que connaît le pays.

Le ministère souligne que "devant la persistance des chaleurs caniculaires et leur impact direct sur la santé, notamment chez les personnes âgées, les malades chroniques, femmes enceintes et les nourrissons, et pour éviter d'éventuelles complications, il est important de fermer les volets et les rideaux des façades du logement exposés au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et éviter de sortir aux heures les plus chaudes".

Cependant, et dans le cas où il est impératif de sortir, "il est préférable de sortir tôt ou tard le soir, de mettre des vêtements légers et amples et rester à l'abri d'une exposition prolongée au soleil, de boire suffisamment d'eau en évitant les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine et d'éviter des activités extérieures et de donner à boire régulièrement aux personnes âgées, aux nourrissons et aux malades", note le communiqué.

Pour ce qui est des symptômes qui peuvent alerter en cas d'un coup de chaleur, le ministère évoque "les maux de tête, l'envie de vomir, une soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche et des confusions mentales", exhortant les citoyens à agir en "transportant la personne présentant l'un de ces symptômes dans un endroit frais, la faire boire, l'asperger d'eau fraîche et l'aérer".