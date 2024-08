Une caravane de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les incendies de forêts et de récoltes a été lancée dans la wilaya de Djanet, à l’initiative de la Conservation locale des forêts , a-t-on appris de cette institution.

Entrant dans le cadre de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les incendies des récoltes, s’étalant de mai dernier à octobre prochain, cette caravane a permis d’éveiller la vigilance des agriculteurs des palmeraies d’Adjahil, Azelouaz et El-Mihane, sur le respect des mesures de prévention des risques d’incendie.

Ces mesures concernent l’entretien et le nettoiement des palmeraies, à travers notamment le débroussaillage et la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, la collecte des tessons de verre et l’intensification d’actions de proximité dans les zones à risques d’incendies, a indiqué la Conservatrice des forets de Djanet, Ferroudja Douka.

Le programme de cette caravane porte également sur l’organisation de rencontres périodiques d’évaluation des actions des comités opérationnels permanents chargés de la protection des palmeraies et des récoltes, ainsi que des patrouilles de contrôle mixtes composées des services de la Conservation locale des forêts , de la Gendarmerie et de la sureté nationale, au niveau des périmètres agricoles.

Pour mener à bien cette caravane visant à protéger le patrimoine agricole, il est également fait état de l’implication du secteur des affaires religieuses dans la sensibilisation des citoyens sur cette campagne à travers des prêches et conseils prodigués par les Imams, a souligné, de son coté, le chargé de la communication à la direction de la Protection civile de la wilaya, le capitaine Chiboub Difel.

Outre l’association des autres secteurs et partenaires, il a aussi appelé à exploiter tous les supports de communication, dont la radio locale, pour soutenir cette action de sensibilisation.

Une cinquantaine de palmiers et une vingtaine d’arbres fruitiers et autres ont été ravagés par une dizaine d’incendies qui s’étaient déclarés durant le premier semestre de l’année en cours dans les palmeraies de la wilaya de Djanet, selon la Protection civile.