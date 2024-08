Pas moins de 7.627 postes pédagogiques de formation ont été ouverts, dans la wilaya de Tébessa, par le secteur de la formation et de l'enseignement

professionnels en prévision de la rentrée du mois d'octobre prochain, a indiqué, samedi, le directeur du secteur, Lazhar Boudraâ.

Il s'agit, a précisé le même responsable, de 1.635 postes de formation par apprentissage et de 4.732 postes relatifs à la formation qualifiante et de technicien supérieur, répartis en 5 niveaux, dont 1.210 postes de formation destinés aux bénéficiaires de l'allocation chômage et 1.100 postes de formation en présentiel.

M. Boudraâ a souligné que les postes de formation ont été adaptés aux besoins du marché local de l'emploi, notamment dans l'agriculture, l'industrie alimentaire, le tourisme, l'artisanat et les mines, cette dernière spécialité étant destinée à fournir une main-d'œuvre technique qualifiée au projet de phosphate intégré de Bled El-Hadba.

Pour rappel, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels compte, dans la wilaya de Tébessa, 24 établissements de formation dont 3 instituts de formation professionnelle, 4 instituts nationaux spécialisés, 19 centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) et 5 centres privés agréés.