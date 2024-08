L'Algérie célèbre, dimanche, la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), instituée par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune en 2022, en reconnaissance des grandes étapes franchies par l'Institution militaire dans le développement du système de défense, et de son rôle prépondérant dans la préservation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national.

L'ANP a accompagné les développements importants qu'a connus l'Algérie ces dernières années sur tous les plans, des réalisations qui se sont concrétisées sous l'ère de l'Algérie nouvelle dont les contours sont désormais clairs, après avoir été, il y a cinq (5) ans, le grand titre d'un projet national de renouveau dont les fondements ont été posés par le président de la République et pour lequel toutes les forces vives de la Nation se sont mobilisées, convaincues de ses principes novembristes intrinsèques et de ses objectifs nationaux suprêmes.

L'héritière de l'ALN joue, aujourd'hui, un rôle prépondérant dans cet important édifice, comme l'a souligné le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale en mai dernier, en affirmant que "la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable et sur une économie développée", indiquant que "l'Armée nationale populaire est forte et se renforcera davantage" pour préserver cette souveraineté.

Le président de la République avait salué la veille professionnelle extrême et le niveau élevé de vigilance de l'institution militaire sur tous les fronts de défense de l'Algérie, mettant en avant son apport continu à la "consécration de notre projet national sur la voie du processus d'édification de l'Algérie nouvelle à la faveur de la sécurité et de la stabilité, par fidélité au serment fait aux vaillants Chouhada, et par souci de réaliser les aspirations du peuple algérien, au mieux des intérêts de notre chère patrie".

En vue de réaliser ces objectifs nobles, l'ANP poursuit sa quête du savoir scientifique et des connaissances militaires, en œuvrant à la maitrise des technologies modernes "de manière à donner plein sens au concept de la professionnalisation au sein de l'ANP et de travailler, avec foi et détermination, pour permettre de remporter le pari de la dissuasion", avait souligné le Chef d'Etat-major de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha lors de précédentes occasions.

Il avait également insisté sur "la nécessité pour le militaire de croire à la cause qu'il défend, de s'imprégner des valeurs de l'altruisme et du sacrifice pour la patrie et de faire preuve de détermination à remporter la victoire, étant des garants essentiels du rendement sur le terrain".

A chaque fois, les fils de l'ANP prouvent qu'ils sont dignes de porter le flambeau légué par leurs aînés et prêts à le défendre en toutes circonstances, lit-on dans l'éditorial du dernier numéro de la revue "El Djeïch", qui affirme qu'"à cet attachement aux nobles valeurs nationales inspirées des principes de l'éternelle Révolution de Novembre, s'ajoute l'attention soutenue portée par le Haut commandement de l'Armée nationale populaire à la promotion de la formation, afin qu'elle soit au diapason des défis de l'heure et du développement accéléré que connait le domaine de la technologie, ce que traduit le niveau élevé atteint par nos forces armées sur la voie de la modernisation, du développement et de la professionnalisation, de la maîtrise des systèmes d'armes de haute technologie ainsi que dans l'exécution, avec succès et mérite".

Outre les grandes étapes franchies par l'ANP en matière de modernisation du système national de défense et des moyens pour faire face aux défis renouvelés liés à la sécurité des frontières et à la criminalité transnationale organisée, et les immenses efforts consentis dans les domaines de la défense et de la cybersécurité, le précieux apport de l'Institution militaire au développement du système économique est désormais une réalité concrète qui se traduit par d'importants programmes et projets de l'industrie militaire, s'érigeant en modèle à suivre et devenant un des volets de la politique nationale en vue de promouvoir une économie harmonieuse et intégrée au sein de l'Algérie nouvelle, forte et prospère.

L'ANP poursuit ses missions, en consacrant le lien solide Armée-Nation, une relation profonde et ancrée qui illustre sa forte conviction et sa mobilisation totale en toutes circonstances, à l'image de sa mobilisation dans le cadre des efforts nationaux face aux différentes difficultés, à l'instar des catastrophes naturelles (lutte contre les incendies, désenclavement, déneigement etc.).

La journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), qui marque la date de la reconversion de l'Armée de libération nationale en Armée nationale populaire, le 4 août 1962, a été instituée par le décret présidentiel N 22-2017 du 8 juin 2022, qui souligne rôle de l'institution militaire "dans le processus de l'édification du pays et de la préservation de l'unité nationale, de l'indépendance et de la défense de la souveraineté nationale, ainsi que la préservation de l'intégrité du territoire national".

Cette journée est célébrée au niveau de toutes les composantes de l'ANP, déployées sur tout le territoire national, à travers différentes manifestations et activités en reconnaissance des immenses sacrifices des Chouhada et des Moudjahidine de la Glorieuse Révolution de libération, et des martyrs du devoir national, ainsi qu'en hommage aux grands invalides de la lutte contre le terrorisme et des membres de l'ANP pour leur abnégation et dévouement.