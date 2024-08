Au total, 22 personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu samedi au lieu-dit "Sefisfa", dans la commune d'Emjez Edchich (sud-ouest de Skikda), selon le directeur de wilaya de la Protection civile.

Le colonel Sadek Draouat a précisé que les éléments de la Protection civile sont intervenus à la suite du renversement d'un autobus de transports de voyageurs qui a occasionné des blessures à 22 personnes âgées de 6 à 60 ans.

Les victimes ont reçu les premiers soins sur place avant d'être évacuées vers l'hôpital d'El Harrouch, à l'exception de certains blessés souffrant de fractures et qui ont dû être transférés à l'établissement hospitalier de Skikda.

Cinq ambulances médicalisées et deux camions de pompiers ont été déployés pour l'opération, selon le colonel Draouat qui a ajouté que les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Relizane: un mort et quatre blessés dans un accident de la circulation (Protection civile)

Une personne est morte et quatre autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu samedi dans la commune de Djidiouia (Relizane), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya.

La cellule de communication a souligné dans un communiqué que cet accident est survenu au niveau de la RN 4 à Haï "Chahid M'hamed Sahih" dans la commune de Djidiouia, suite à un carambolage entre trois véhicules et un tracteur, causant la mort sur place d'une personne âgée de 56 ans et faisant quatre blessés, âgés entre 27 et 75 ans, à différents degrés de gravité.

Les agents de la Protection civile de l'unité secondaire de Djidiouia sont intervenus pour prodiguer les premiers soins aux blessés et leur évacuation vers la polyclinique de Djidiouia et le corps de la victime a été déposé à la morgue de cet établissement sanitaire.

Les services compétents de la Sûreté ont ouvert pour leur part une enquête sur les causes de cet accident.

Ain Defla: 1 mort et 2 blessés dans un accident de la route à Hammam Righa (Protection civile)

Une personne est décédée et deux (2) autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi dans la commune de Hammam Righa, wilaya d'Ain Defla, a-t-on appris de la direction de wilaya de la Protection civile.

Les agents de la Protection civile ont effectué une intervention aux environs de 13h20, suite au dérapage d'un véhicule et sa chute dans un ravin sur la RN 42, au lieu-dit "Ain Blane" de la commune de Hammam-Righa, a ajouté la même source.

L'accident a causé la mort d'une femme de 52 ans, en plus de blessures à deux (2) hommes (20 et 53 ans), assistés sur place avant leur évacuation vers l'hôpital "Yahia Fares" de Miliana, ont précisé les services de la protection civile.

Accidents de la route: 11 morts et 638 blessés durant les dernières 48 heures (Protection civile)

Onze (11) personnes sont décédées et 638 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Durant la même période, la Protection civile a enregistré le décès de 8 personnes par noyade dont 5 dans des plages interdites à la baignade, alors que 2317 autres ont été sauvées de noyade dont 222 évacuées vers les hôpitaux.

Les secours de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour l'évacuation de 5 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant du chauffe bains de leur habitation à la cité Ali Mendjeli, commune d'El Khroub (Constantine).

S'agissant du dispositif de lutte contre les incendies de forêts, les agents de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 66 incendies de forets, maquis, broussailles et arbres fruitiers à travers plusieurs wilayas du pays.