Atteint d'un cancer des ganglions (ou lymphome), l'acteur Richard Bohringer a annoncé son retour au théâtre après un an de combat contre cette maladie. Parce que celle-ci est encore peu connue alors qu'elle constitue le sixième cancer le plus fréquent en France, on fait le point sur le cancer des ganglions.

Après un an d'absence, l'acteur Richard Bohringer vient d'annoncer son retour au théâtre, dans une interview au quotidien Nice-Matin où il évoque enfin sa maladie.

C'est un cancer des ganglions lymphatiques qui l'a contraint à quitter les planches.

Peu connu, le cancer des ganglions ou lymphome représente le sixième cancer le plus fréquent en France. On estime ainsi que 11 000 Français en sont atteints chaque année et que 5 000 en décèdent.

Le cancer des ganglions, plus communément appelé lymphome puisqu'il touche le système lymphatique, regroupe plusieurs types de cancers. Pour chacun, il résulte de la prolifération anarchique de cellules du système lymphatique. Ce système regroupe la rate, la moelle osseuse, les amygdales, le thymus (chez les enfants) ainsi que 600 ganglions environ, répartis tout le long de la circulation de la lymphe. Mais comme celle-ci irrigue l'ensemble du corps, les cellules cancéreuses qui font gonfler les ganglions peuvent aussi s'implanter dans d'autres organes du corps et donner lieu à un cancer généralisé.

Il existe en fait deux grands types de lymphome : le lymphome de Hodgkin, qui touche un type cellulaire particulier (les cellules de Reed-Sternberg), et les lymphomes non hodgkiniens. Si le premier survient les jeunes adultes (20-30 ans) et est assez rare, les seconds types de lymphome sont plus fréquents et touchent majoritairement les seniors (à partir de 65-70 ans).

Les symptômes d'un lymphome qui doivent pousser à consulter sont les suivants : un épuisement général, des transpirations nocturnes, une perte d'appétit ou de poids inexpliquée, des démangeaisons, un gonflement et/ou des douleurs au niveau des ganglions lymphatiques.

Certaines formes de la maladie dites « agressives » peuvent évoluer très vite. Elles touchent 50 à 60% des personnes atteintes et doivent être prises en charge rapidement. Les 40 à 50% restants sont touchés par une forme dite « indolente » qui se développe plus lentement et nécessite un suivi régulier.

Le traitement de base d'un lymphome consiste en général à des séances régulières de chimiothérapie et/ou de radiothérapie. Parfois, une greffe de cellules souches issues de la moelle osseuse du patient peut être envisagée dans le cas des formes sévères où le patient ne réagit pas à la chimiothérapie.