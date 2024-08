Le Centre universitaire "Salhi Ahmed" de Nâama sera renforcé par deux nouvelles spécialités dans le cycle Licence au titre de la prochaine rentrée universitaire (2024-2025), a-t-on appris ,mercredi, de cet établissement d’enseignement supérieur.

Les deux nouvelles spécialités sont celles de traduction arabe-français-anglais et de chimie, a indiqué le vice-recteur chargé de la Prospective et de la pédagogie, Bouakada Noureddine.

A la faveur de l’introduction de ces nouvelles spécialités, le nombre de disciplines inhérentes au cycle Licence enseignées au niveau du Centre universitaire sera porté à 46, sachant que celles relatives au cycle Master est estimée à 50 spécialités réparties à travers six branches d’enseignement, à savoir celles de littérature et des langues, le droit, les sciences expérimentales, économiques, les sciences de gestion, la technologie, ainsi que les sciences humaines et sociales, a-t-on fait savoir de même source.

Par ailleurs, le même établissement universitaire sera consolidé, à partir du mois de novembre prochain, par un "grand auditorium" dont les travaux de réalisation ont été lancés, au mois de mai dernier, outre l’acquisition et l’installation d’équipements de six laboratoires de recherche scientifique pour une enveloppe budgétaire globale estimée à plus de 190 millions de dinars, a indiqué le vice-recteur chargé de la prospective et du développement, Rafai Abdallah.

Il convient de souligner que la wali de Nâama Lounes Bouzegza a, lors de la cérémonie organisées en l’honneur des diplômés des différentes spécialités et cycles d’enseignement et des enseignants nouvellement promus, mis en exergue les actions et les démarches continues entreprises par les autorités de la wilaya pour ériger le Centre universitaire "Salhi Ahmed" en établissement universitaire de plein exercice.