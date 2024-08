L'intelligence artificielle générative (IA-Gen) pourrait transformer de manière significative les emplois et stimuler la productivité en Amérique latine et dans les Caraïbes, mais les insuffisances existantes en matière d'infrastructure numérique pourraient entraver ses bénéfices potentiels, selon un nouveau document de recherche de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et de la Banque mondiale.

La recherche, intitulée "IA Générative et emplois en Amérique latine et dans les Caraïbes: La fracture numérique est-elle un bouclier ou une entrave?", révèle qu'entre 26 et 38 % des emplois de la région pourraient être exposés à l'IA-Gen, souligne l'OIT dans un communiqué.

Cependant, la technologie est plus susceptible d’avoir des effets transformateurs sur la productivité que de les automatiser complètement. Plus précisément, huit à 14% des emplois pourraient voir leur productivité s'améliorer grâce à I’IA-Gen, alors que seuls 2 à 5 % risquent d'être totalement automatisés.

L'étude révèle que les femmes, ainsi que les travailleurs urbains, jeunes et instruits des secteurs formels, sont davantage exposés au risque d'automatisation de I’IA-Gen, ce qui pourrait aggraver les inégalités économiques régionales et l'informalité.

Toutefois, l'étude met en évidence une fracture numérique importante dans la région qui pourrait empêcher les travailleurs de profiter pleinement des avantages potentiels de l’IA-Gen.

Selon les estimations du rapport, cette fracture pourrait affecter environ la moitié des emplois dont la productivité pourrait être accrue grâce à la technologie de l’IA-Gen, ce qui correspond à sept millions d'emplois occupés par des femmes et 10 millions d'emplois occupés par des hommes dans la région (17 millions au total).

La perte potentielle de productivité due à ces inégalités d’accès au numérique aurait un impact plus important sur les travailleurs vivant dans la pauvreté.

"La gestion efficace des impacts de l'intelligence artificielle générative nécessite un dialogue social fort et inclusif qui rassemble un large éventail de parties prenantes. En favorisant des échanges constructifs entre les décideurs politiques, les chefs d'entreprise, les travailleurs et les syndicats, nous pouvons nous assurer que le pouvoir de transformation de l'IA est exploité de manière responsable, en répondant aux besoins de tous les travailleurs tout en atténuant les risques associés au changement technologique", a déclaré la Directrice régionale de l'OIT pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Ana Virginia Moreira Gomes.