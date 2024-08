Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé, jeudi à Boumerdes, la réception attendue "en octobre prochain" d’un projet de 4.000 places pédagogiques au profit de l'Université "Mhamed Bougara".

"Le chantier de ce projet a atteint un stade très avancé, et il sera réceptionné en octobre prochain", a assuré M. Baddari, en visite de travail dans la wilaya en compagnie du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal.

Il a souligné la contribution attendue de ce projet universitaire, réalisé à proximité du pôle urbain "Sahel" de la ville de Boumerdes, dans la "réduction de la pression enregistrée sur l'université de Boumerdes, qui est la destinée de nombreux étudiants de différentes wilayas du pays".

"Sur ce total de places pédagogiques attendues à la réception, plus d'un millier seront affectées à la filière de génie électronique et électrique de la faculté des sciences de l'ingénieur, tandis que le reste sera reparti sur plusieurs filières et spécialités, dont la physique et l'informatique de la faculté des sciences", a ajouté le ministre.

M. Baddari a également fait part de la réalisation attendue, sur le même site, durant les trois (3) prochaines années, d’un autre projet au profit de la même université, portant sur 2.000 places pédagogiques destinées à la création d’une faculté de médecine, outre un autre projet de 5.000 places pédagogiques prévues à la réalisation dans les cinq (5) prochaines années.

"Ces projets programmés sur une assiette de 22 ha sont de nature à renforcer les infrastructures de base de l'université, en apportant une amélioration des conditions d’accueil des étudiants", a-t-il noté.

Il aussi relevé que "ce développement est le fruit des efforts de l'Etat visant à assurer un enseignement supérieur aisé, incarnant les principes de démocratisation de l'éducation et faisant de l'université une locomotive pour le développement national, la créativité et l'innovation". Pour sa part, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a assuré dans sa déclaration à l’occasion, que le raccordement de cinq (5) Stations de dessalement d'eau de mer (SDEM) à travers le pays aux réseaux et conduites de distribution des eaux dessalées "se fera parallèlement à l’entrée en service de ces SDEM en décembre prochain". Il a rappelé, à ce titre, que le projet de la SDEM de Cap Djinet 2, d'une capacité de 300.000 M3/Jour, porte notamment sur la réalisation de deux (2) réservoirs d'eau d'une capacité unitaire de 50.000 m3, le premier à Hamadna, sur les hauteurs de Cap Djinet, et le 2 e au lieu dit "Ghicha" de la commune de Bordj Menail. M. Derbal n’a pas manqué, en outre, de saluer les cadres et les entreprises algériennes en charge de la réalisation des SDEM et des projets de raccordement et d'alimentation "qui nécessitent professionnalisme et maîtrise des techniques et technologies modernes en matière de conduites, réseaux d'alimentation et grands réservoirs d’eau".