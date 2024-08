"Mon Arc et Yeha" de Samy Assad, un roman qui invite à la découverte de l'Algérie profonde, dans ses dimensions, historique, culturelle et touristique, à travers le parcours atypique d'un migrant camerounais, a été publié récemment.

Edité aux éditions Hibr, ce roman de 193 pages, raconte l'histoire intrigante de Roger, jeune cuisinier camerounais dont le destin se croisera avec le personnage, alias Yeha, un mystérieux passeur qui lui propose de réaliser son rêve, celui de rejoindre le vieux continent en échange de quelques services rendus.

Premier roman de Samy Assad, "Mon arc et Yeha", suit les péripéties de ce jeune camerounais à travers ses trépidantes aventures qui l'emmènent de sa ville camerounaise jusqu'en Algérie en parcourant plusieurs villes historiques, comme Timgad (Batna) et la Valée du M'zab (Ghardaïa).

Durant cet étrange voyage, Roger fera la rencontre de nombreux personnages dont Yeha- l'antihéros-, un ermite boiteux ayant trouvé refuge dans les vestiges antiques de Timgad.

Au gré de leurs aventures et tourments, Yeha et Roger, contraints de séjourner plus longtemps dans différents endroits d'Algérie, sont partis explorer le vaste pays à la culture riche et composite.

Ecrit à la troisième personne, l'auteur de "Mon arc et Yeha", a opté pour cette forme de narration pour s'offrir davantage de liberté qui puisse lui permettre d'enrichir son récit par la description des lieux et des circonstances et dépeindre ses personnages- absents et présents-, dans leurs traits distinctifs les plus "intimes".

Avec une langue accessible et un vocabulaire recherché, le roman se présente comme un "journal de voyage" du baroudeur camerounais, Roger, invitant à découvrir la beauté et la richesse du pays, à travers ses aventures qui l'ont emmenées dans plusieurs régions d'Algérie.

Pour sa première expérience dans le roman, Samy Assad explique que "Mon Arc et Yeha" lui a offert l'opportunité de "bifurquer vers un nouvel horizon". Pour le jeune auteur, il s'agit de renouer avec sa "réelle vocation", celle d'écrire des histoires, estimant que le récit et la nouvelle lui ont permis de "cheminer" progressivement vers le roman.

A la question de savoir si le roman est inspiré d'une histoire singulière vécue, il admet que l'influence importante des jeux vidéo ludiques ont contribué à "créer l'atmosphère particulière qui sied à ce roman", en sus d'autres références littéraires diverses.

La couverture du roman met en avant le site archéologique de Timgad, à travers l'arc de Trajan (arc de triomphe romain), comme un portail spatio-temporel et la destination du Sahara algérien, une étape décisive dans le voyage de Roger, héros de l'histoire.

Elle met, en outre, en exergue le personnage qui scrute l'horizon désertique qui est Yeha, l'anti héros, qui occupe une place tout aussi importante que Roger dans cette aventure singulière.

Passionné de tourisme et de philosophie, Samy Assad, compte plusieurs publications, dont, "Premières pérégrinations" et "Secondes escapades, récits philosophiques" publié en 2021.