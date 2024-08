L'Algérienne Nihad Benchadli a remporté la finale "E" des épreuves d'aviron (Skiff dames individuel) des jeux Olympiques de Paris 2024, disputée vendredi matin au stade Nautique olympique de Vaires-sur-Marne.

La rameuse algérienne (22 ans), qui participe à ses premiers JO, a remporté la course avec un chrono de 7 :54.27 et s'adjuge la 25e place du classement général. Son coéquipier, Sid Ali Boudina, disputera pour sa part la finale "C" (13e – 18e places) du skiff individuel messieurs, prévue aujourd’hui (8h42, heure algérienne) au Stade nautique de Vares-sur-Marne avec l'objectif d'obtenir le meilleur classement possible après son élimination en quart de final du tableau principal.

L'Algérien dont c'est la troisième participation à un rendez-vous olympique après ceux de Rio (Brésil) et Tokyo (Japon), s'était hissé en quarts de finale du skiff individuel en terminant à la première place de la 3e série des repêchages avec un temps de 7:10.23. Toujours au stade nautique de Vaire-sur-Marne, la kayakiste Carole Diana Bouzidi, demi-finaliste samedi dernier dans l'épreuve de slalom des JO-2024, enchainera ce vendredi avec les qualifications du kayak cross contre la montre, prévues à partir de 15h40.