La gymnaste algérienne Kaylia Nemour, qui s’est hissée à une très belle cinquième place du concours général des Jeux olympiques 2024, jeudi soir à Paris, s’est dite fière de son parcours pour une première participation aux JO, estimant que le podium lui a échappé après son passage à la poutre.

"Je suis fière de mon parcours pour une première participation aux JO. Une cinquième place au concours général face aux meilleures gymnastes du monde c’est plutôt pas mal, je suis passée tout proche du podium", a réagi Nemour après ce concours général, remporté par l’Américaine Simone Biles (sixième médaille d’or olympique), devant la Brésilienne Rebeca Andrade et l’autre américaine Sunisa Lee.

Dans un concours très relevé, durant lequel Nemour a été versée dans la même rotation que les stars mondiales de la discipline, dont la championne olympique américaine Simone Biles, l’Algérienne de 17 ans a occupé la deuxième place du classement général avant ses passages à la poutre et au sol. Avec un total de 55.899 (14.033 au saut, 15.533 aux barres asymétriques, 13.233 à la poutre et 13.100 au sol), Nemour termine finalement une très belle cinquième place du classement général.

"Je peux faire de meilleurs passages à la poutre pour gagner des points et remonter au classement, a-t-elle reconnu, avant d’enchainer. Déjà après les qualifications, je savais que je pouvais être sur le podium avec un meilleur passage à la poutre. Mais c’est les JO et c'est de l’expérience que j’engrange à chaque compétition". Avec un nouveau superbe passage aux barres asymétriques noté à 15.533 (7.200 de difficulté et 8.333 à l’exécution), qui laisse espérer un podium lors de la finale de cet agrès dimanche prochain, la pépite algérienne a promis de tout donner pour aller chercher la médaille olympique. "Maintenant je vais me battre pour aller chercher une médaille dimanche aux barres asymétriques", a-t-elle assuré. La finale des barres asymétriques des JO 2024 est prévu dimanche prochain (14h40, heures algériennes) à l’Arena de Bercy.

Participation algérienne aux JO de 1964 à 2024 Bouamra : "l'Algérie dispose de tous les moyens pour jouer un rôle prépondérant dans le sport mondial"

Le sport algérien dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour jouer un rôle prépondérant sur le plan international, a assuré mercredi à Alger Saïd Bouamra, cadre en sport et ancien président de la Fédération algérienne de handball. "L'Algérie peut jouer un rôle prépondérant dans le sport mondial, car disposant d'importantes infrastructures et dans l'ensemble des disciplines existantes. Les pouvoirs publics n'ont pas lésiné sur les moyens pour permettre aux athlètes algériens de se préparer dans les meilleures conditions en vue des Jeux olympiques 2024", a indiqué Bouamra, au Forum de La Mémoire, organisé mercredi par le quotidien El Moudjahid et l'Association Mechaal Echahid. "En sport, les Jeux olympiques sont considérés comme le très haut niveau et c'est pour cela qu'ils peuvent être pris comme référence pour évaluer notre vrai niveau par rapport aux autres nations. D'où la nécessité de dresser un bilan détaillé après chaque olympiade pour savoir ce qui a bien marché, et ce qui est utile de corriger", a ajouté l'homme aux douze olympiades en tant que responsable sportif au sein des différentes délégations algériennes depuis 1964. D'après lui, "le sport est un projet social" et consécutivement à chaque évaluation, "toutes les compétences qui y sont rattachées doivent se concerter , pour élaborer une stratégie susceptible de le développer et lui permettre d'atteindre les objectifs escomptés".

De son côté, Mokhtar Boudina, le Directeur de l'Observatoire National du Sport a qualifié le sport en général, et les Jeux olympiques en particulier de "grand champ pour tous les paris", en attirant l'attention sur l'apport de ces derniers en matière de développement, notamment, à travers le contact avec d'autres athlètes et l'esprit de compétition. "Mais bien au-delà du sport, il existe des enjeux cachés, qui ne sautent pas forcément aux yeux, car de nos jours, certaines grandes puissances économiques utilisent des évènements sportifs majeurs, comme les JO, pour exhiber leur muscles. Pour eux, le sport est aussi un moyen d'influence diplomatique et de Soft-power" a-t-il ajouté. Pour sa part, Azzedine Brahmi, qui fut médaillé de bronze sur le 3000 mètres/steeple aux mondiaux d'athlétisme Tokyo 1991, a insisté sur le fait qu'on "ne doit pas minimiser les exploits réalisés par les médaillés algériens lors des différentes participations aux olympiades, et ce, malgré une certaine irrégularité dans les résultats obtenus d'une édition à une autre".

D'après lui, "le sport national a besoin d'une vision novatrice dans sa quête de développement", en se basant notamment sur "une bonne planification et les mobilisation de toutes les compétences présentes".