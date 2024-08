Le ministère libanais des Affaires étrangères a déposé plainte jeudi auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et du secrétaire général de l'ONU, via sa mission permanente à New York, demandant aux membres du Conseil de condamner des cyberattaques sionistes présumées contre le Liban.

Dans un communiqué relayé par des médias, la diplomatie libanaise a indiqué que ces cyberattaques "constituent une menace sérieuse pour les services de l'aviation civile et mettent en péril la sécurité et la sûreté des réseaux de communication, des appareils, des applications et des données électroniques dans les installations vitales libanaises".

Le ministère a également chargé sa mission permanente à Genève de déposer une plainte auprès du siège de l'Union internationale des télécommunications, demandant à l'UIT de prendre "les mesures techniques nécessaires pour mettre fin à ces attaques et aider le Liban à assurer le bon fonctionnement des réseaux de communication".

Les plaintes se fondent sur un rapport du ministère libanais des Télécommunications, qui a identifié une source d'interférence, qui ont entraîné une baisse de la précision du GPS au Liban, ce qui a affecté les services de transport et de communication.

Ce rapport met également en évidence les alertes fréquentes du serveur NTP, montrant la perte répétée du signal GPS et une baisse de la qualité du service offert par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile.

Les raids sionistes sur les villes du Liban, celles du sud notamment, ont fait des centaines de martyrs depuis le 7 octobre 2023, date marquant le début de l'agression génocidaire contre l'enclave palestinienne de Ghaza, selon les autorités libanaises.