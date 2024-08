L'ancien Premier ministre palestinien et chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, assassiné mercredi par l'entité sioniste à Téhéran, a été enterré vendredi à Doha, au Qatar.

La prière funéraire a eu lieu à la mosquée de l’imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, avant l’enterrement au cimetière de Lusail, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa

La cérémonie funéraire a vu la participation du vice-président du Mouvement de libération nationale palestinien "Fatah", Mahmoud al-Aloul, représentant le président palestinien Mahmoud Abbas, de chefs de factions palestiniennes, de responsables qataris et de délégations de divers pays arabes et musulmans.

L'imam de la mosquée, cheikh Mohammed Hassan Al-Murrihi, a évoqué l'importance de l’unité du monde musulman autour de la cause palestinienne, soulignant les sacrifices extraordinaires consentis par le peuple palestinien.

Le mouvement Hamas avait annoncé mercredi l'assassinat du chef de son bureau politique, Ismaïl Haniyeh, dans un raid sioniste dans la capitale iranienne, après sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian.

Assassinat d'Ismaël Haniyeh : l'Iran demande une réunion ministérielle d'urgence de l'OCI

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, a appelé jeudi à une réunion ministérielle d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) pour condamner l'assassinat du chef du bureau politique du Mouvement de résistance Hamas, Ismaël Haniyeh.

Selon un communiqué publié par le ministère iranien des Affaires étrangères sur son site, M.Bagheri Kani a lancé cet appel lors de conversations téléphoniques avec ses homologues d'Arabie saoudite, d'Egypte, de Turquie et du Qatar, tout en soulignant que l'Iran se réservait le droit "légitime" de riposter à ce "crime flagrant".

Il a ajouté que "l'entité sioniste avait gravement compromis la stabilité et la sécurité régionales en franchissant plusieurs lignes rouges", citant son "agression terroriste" dans l'assassinat de M. Haniyeh et la violation de la sécurité nationale de l'Iran.

L'assassinat d'Ismaël Haniyeh mercredi lors d'une frappe de l'armée sioniste à Téhéran en marge de sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, a suscité une vague d'indignation et de condamnation internationale.

L'Afrique du Sud condamne l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas dans un raid sioniste à Téhéran

Le gouvernement sud-africain a condamné jeudi l'assassinat du chef du Bureau politique du mouvement de résistance islamique Hamas, Ismail Haniyeh, lors d'un raid sioniste dans la capitale iranienne, Téhéran, craignant que cet acte "ne fasse encore empirer la situation déjà tendue dans toute la région".

Dans un communiqué, relayé par des médias, le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, a indiqué que le gouvernement a adressé ses "sincères condoléances" à la famille Haniyeh ainsi qu'aux dirigeants et aux habitants de la Palestine.

"L'Afrique du Sud craint que l'assassinat de M. Haniyeh et le ciblage constant des civils à Ghaza ne fassent encore empirer la situation déjà tendue dans toute la région", peut-on lire dans le communiqué du ministère.

"L'Afrique du Sud plaide pour une enquête approfondie et exhorte toutes les parties à exercer la plus grande retenue afin d'éviter tout acte qui aggraverait les tensions dans cette région particulièrement fragile".

De tels actes d'exécution extrajudiciaire "violent le droit international et les principes des droits de l'Homme, et sapent les efforts internationaux pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient", poursuit le communiqué en citant les propos du ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola.

"Aucun pays n'est au-dessus des lois et toutes les nations doivent respecter le droit international, notamment les principes définis dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'Homme", a-t-il insisté.

L'Afrique du Sud a également appelé à un cessez-le-feu général et permanent, exhortant la communauté internationale à agir "immédiatement" pour mettre fin au génocide à Ghaza, à l'impunité, à l'agression infligée aux Palestiniens et à l'occupation illégale par l'entité sioniste.

Le mouvement Hamas avait annoncé mercredi l'assassinat du chef de son bureau politique, Ismail Haniyeh, dans un raid sioniste dans la capitale iranienne, après sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, M. Masoud Pezeshkian.

Le SG de la Ligue arabe met en garde contre la "dangereuse" escalade sioniste dans la région

Le secrétaire général de la Ligue arabe (LA), Ahmed Aboul-Gheit, a mis en garde mercredi contre la dangereuse escalade sioniste dans la région, faisant remarquer que les assassinats étaient des actes qui "violent le droit international".

Dans un communiqué, le chef de la LA a déclaré que les assassinats témoignaient d'un grand mépris pour les normes internationales et d'un affront aux règles qui régissent les relations entre les pays.

Il a ajouté que l'entité sioniste pratiquait une politique imprudente sans réfléchir aux conséquences désastreuses que ses actions pourraient avoir sur la région.

M. Aboul-Gheit a noté que la communauté internationale était tenue d'exercer la pression nécessaire sur l'entité sioniste afin d'empêcher une explosion régionale généralisée.

Ghaza: plusieurs martyrs et blessés dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste

Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés vendredi dans une série de bombardements aériens et d'artillerie de l'occupant sioniste contre diverses zones de la bande de Ghaza, soumise à une agression génocidaire depuis 301 jours, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Une jeune fille est tombée en martyre et quatre autres Palestiniens ont été blessées lorsque l'armée d'occupation a pris pour cible une maison dans le quartier d'Al-Zaytoun, à Ghaza, souligne Wafa, relevant que les blessés ont été transportés à l'hôpital Al-Ahly Al-Arabi "Al-Mamadani".

Par ailleurs, les équipes de secours ont récupéré les corps de quatre martyrs et 12 blessés après qu'un appartement a été bombardé par l'occupant sioniste dans le quartier Al-Djalaa dans la ville de Ghaza, ajoute la même source.

L'aviation sioniste a également mené des bombardements intenses autour de la rue 8 et du quartier de Sabra, dans le sud de l'enclave palestinienne, tandis qu'un incendie s'est déclaré dans des terres agricoles à la suite d'une attaque près de la localité de Douar Abou Aida.

Les attaques aériennes de l'entité sioniste ont, en outre, visé une maison au nord du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Ghaza, ainsi qu'une autre habitation dans la région de Ma'an, à l'est de Khan Younes, faisant sept blessés.

Toujours à Khan Younes, une femme est tombée en martyre et plusieurs autres Palestiniens ont été blessés lorsque les forces d'occupation ont visé une résidence dans le quartier d'al-Satar al-Gharbi.

De nouveaux bombardements ont été également signalés dans la partie ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza et dans les zones orientales d'Abasan al-Kabira, à l'est de Khan Younes.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 39.480 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 91.128 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

L'OCI appelle à l'ouverture d'une enquête "urgente" sur les violations commises par l'entité sioniste contre les détenus palestiniens

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a appelé à l'ouverture d'une enquête "urgente" sur les violations commises par l'entité sioniste contre les détenus palestiniens, a rapporté vendredi l'agence de presse Wafa.

Cet appel fait suite à des témoignages horribles de détenus palestiniens libérés jeudi par l'occupant sioniste concernant les différentes méthodes de torture auxquelles ils ont été soumis dans les sous-sols des prisons après leur arrestation dans la bande de Ghaza.

Ainsi, l'OCI a exprimé dans un communiqué relayé par Wafa "sa préoccupation face à la poursuite et à l'intensification des crimes brutaux et des violations sans précédent de l'occupant (sioniste) contre des milliers de détenus palestiniens, documentés par les institutions judiciaires compétentes, notamment les crimes d'exécution, de torture, de famine, de viol, d'isolement et de disparitions forcées, en particulier contre des détenus de la bande de Ghaza".

Elle a souligné que cela "a conduit à la mort en martyrs de 20 détenus dans les prisons de l'occupant depuis le 7 octobre 2023, en plus de dizaines de martyrs parmi les prisonniers dont l'identité n'a pas encore été révélée".

L'OCI a également condamné "la poursuite des campagnes de détention arbitraire lancées par les forces d'occupation, qui a conduit à une augmentation du nombre de détenus palestiniens à plus de 9.700, dont 80 femmes, 52 journalistes, plus de 250 enfants, plus de 3.380 détenus administratifs sans inculpation ni jugement, et environ 600 prisonniers condamnés à perpétuité".

Dans ce contexte, l'organisation a demandé l'"ouverture urgente d'une enquête internationale sur les conditions inhumaines de détention et les violations continues commises contre les prisonniers palestiniens dans les prisons de l'occupation, qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ainsi qu'une violation flagrante de toutes les normes et règles énoncées dans le droit international humanitaire (...)".

L'OCI a, en outre, appelé la communauté internationale et les institutions compétentes de défense des droits de l'homme à "assumer leurs responsabilités et à s'efforcer de contraindre les autorités d'occupation à traiter les prisonniers palestiniens conformément aux conventions internationales pertinentes".

L'organisation a notamment réaffirmé "sa solidarité et son soutien à la détermination des prisonniers palestiniens, ainsi que son engagement à œuvrer pour transmettre leurs messages et leurs souffrances à la communauté internationale afin que liberté et justice leur soient rendues".

Assassinat de deux journalistes par les forces sionistes à Ghaza: L'ONU appelle à une enquête complète et transparente

Les Nations Unies ont appelé à ''une enquête complète et transparente'' sur le meurtre des journalistes palestiniens Ismail al-Ghoul et Rami al-Rifi tôt mercredi et sur d’autres incidents similaires.

Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a souligné lors d'une conférence de presse ''l'importance que les journalistes bénéficient d'une protection'', ajoutant que ''bien entendu, nous condamnons clairement le meurtre de journalistes.''

Les journalistes Ismail Al-Ghoul et Rami Al-Rifi sont tombés en martyrs lors d'attaques directes de l'aviation de l'occupation sioniste dans la ville de Ghaza.

Selon l'agence palestinienne Wafa, le véhicule du journaliste Ismael Al-Ghoul et du cameraman Rami Al-Reify a été directement ciblé par les avions d'occupation, alors qu'ils accomplissaient leur devoir professionnel en couvrant les événements dans le camp Shati au centre-ville de l'enclave palestinienne.

Depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza le 7 octobre dernier, plus de 165 journalistes sont tombés en martyrs alors que plus de 100 autres ont été blessés, selon des rapports de l'Union des journalistes palestiniens

De son côté, l'Union générale des journalistes arabes a condamné mercredi soir le crime commis par l'occupation sioniste qui a conduit au martyr des journalistes Ismail Al-Ghoul et Rami Al-Rifi, lors de leur couverture de presse dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, à l'ouest de la ville de Ghaza.

Dans une déclaration publiée par son président, Moayad Al-Lami, et son secrétaire général, Khaled Miri, le syndicat a appelé toutes les organisations médiatiques internationales, ainsi que la Cour internationale, à demander des comptes aux sionistes de l'occupation, à les traduire en justice, et mettre fin à l’agression sioniste sans précédent contre les journalistes.