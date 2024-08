Au moins 17 personnes ont été tuées dans deux attaques distinctes des unités des Forces de soutien rapide (RSF) contre des villages de l'Etat de Gezira, dans le centre du Soudan, a déclaré jeudi un comité populaire local.

"La milice des RSF a pris d'assaut le village d'Al-Adnab avec un large convoi militaire dans le but de le piller et de brutaliser ses citoyens. Plus de dix personnes ont été tuées dans cette attaque brutale", a indiqué le Comité de résistance de Wad Madani, la capitale de Gezira, dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

"Sept civils non armés ont également été tués mercredi lors d'une attaque de la milice contre le village de Wad Al-Asha", a indiqué le comité dans un autre communiqué.

Les RSF, qui ont pris le contrôle de Gezira en décembre 2023 après le retrait des Forces armées soudanaises (SAF) de Wad Madani, n'ont pas encore commenté les deux incidents.

Le Soudan est le théâtre d'un conflit meurtrier entre les SAF et les RSF depuis le 15 avril 2023. Les affrontements ont fait au moins 16.650 morts, et on estime que 10,7 millions de personnes sont désormais déplacées à l'intérieur du pays, tandis qu'environ 2,2 millions d'autres ont cherché refuge dans les pays voisins, selon des données de l'ONU publiées lundi".