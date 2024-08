Le Fonds mondial a octroyé 151,2 milliards de francs CFA (environ 250 millions de dollars) à la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sur la période 2024-2026, a indiqué jeudi à Abidjan le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly.

"Le Conseil des ministres a, par ailleurs, instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures", a-t-il poursuivi.

Il a souligné que cet engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire et du Fonds mondial permettrait d'augmenter progressivement les dépenses publiques liées à la santé et d'accroître spécifiquement les ressources en faveur de la stratégie nationale de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Côte d'Ivoire.