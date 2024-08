Plus de la moitié de la population soudanaise souffre d'une faim aiguë, a déclaré jeudi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Plus de la moitié de la population, à savoir 26 millions de personnes au Soudan, est confrontée aujourd'hui à une faim aiguë, dont 755.000 personnes se trouvant dans des conditions catastrophiques, avec des décès liés à la faim enregistrés", a-t-il indiqué lors d'un point de presse quotidien.

Selon le dernier rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), des conditions de faim catastrophiques ont été prévues pour la première fois dans l'histoire de l'enquête de l'IPC au Soudan, a indiqué M. Dujarric.

Quatorze régions du pays ont été déclarées "en risque de famine" dans les mois à venir, a-t-il poursuivi. "Un Soudanais sur deux a du mal à mettre suffisamment de nourriture sur sa table chaque jour".

Le Programme alimentaire mondial (PAM) intensifie sa réponse d'urgence pour sauver davantage de vies dans le pays, en augmentant le montant de l'aide et en identifiant des moyens innovants et efficaces pour fournir une assistance immédiate à des millions de personnes à travers le Soudan et en particulier dans les zones difficiles d'accès, selon M. Dujarric.

"Le PAM avertit que nous sommes engagés dans une course contre-la-montre pour arrêter la famine", a-t-il not", soulignant le besoin urgent d'une augmentation massive du financement pour accroître l'assistance à l'échelle requise pour éviter la famine.

L'ONU et ses partenaires signalent que davantage de personnes au Soudan seront poussées vers des niveaux catastrophiques de famine si le conflit actuel, qui a commencé en avril 2023, ne s'arrête pas.