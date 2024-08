Quelque 4.845 stagiaires sont sortis diplômés des établissements de formation professionnelle dans la wilaya de Mascara au titre de l’année 2023-2024, a-t-on appris, jeudi, du directeur du secteur, Abdelkader Tabti.

Les diplômés sont répartis dans 100 spécialités à travers 18 établissements de formation dans les modes de formation résidentielle, par apprentissage, les cours du soir, qualificative, par passerelles et la formation contractuelle.

Il a souligné que la plupart des diplômés sont inscrits dans les modes résidentiel et qualificatif, avec 2.000 diplômés.

Par ailleurs, le même responsable a souligné que l’année de formation précédente a enregistré une affluence des jeunes bénéficiaires de l’allocation chômage sur les spécialités liés à l’élevage, l’arboriculture fruitière, le bâtiment et l’artisanat, alors que dans le mode de formation qualifiante est couronnée par un certificat.

Le même afflux est relevé dans les formations qualifiantes de courte durée, concrétisées dans le cadre de la convention de coopération signée entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels et la chambre agricole de wilaya dans les spécialités d’apiculture, l’arboriculture fruitière, l'élevage, l'extraction d’huile d’olives et l'irrigation agricole.

Par ailleurs, M. Tabti a annoncé la signature de sa direction, au début de la prochaine année de formation (2024-2025), de plusieurs conventions de coopération et de partenariat avec des entreprises économiques privées, dans le cadre des efforts visant à augmenter le nombre de stagiaires bénéficiaires du mode de formation par apprentissage au sein des unités productives.