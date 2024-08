Plus de 2.300 enfants de la wilaya d’Adrar bénéficient, lors de la saison estivale 2024, de camps d’été dans des villes côtières du pays, a-t-on appris jeudi des responsables de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

Quatre groupes sur les six programmés et totalisant un effectif de 1.000 enfants se sont envolés à destination d’Oran avant de rallier la ville côtière de Sidi Lakhdar, wilaya de Mostaganem, a indiqué le DJS par intérim, Mohamed Mokadem.

Quatre autres regroupant 600 enfants, parmi un effectif de 1.300 composant le quota des collectivités locales, se sont rendus, de leur coté, par autobus à Mostaganem pour bénéficier des camps d’été, a ajouté le responsable, en relevant que les services de la wilaya s’attellent afin de porter à 2.000 le nombre d’enfants devrant bénéficier de cette opération.

Les services de la DJS s’emploient, d’un autre côté, à mettre à la disposition des enfants et jeunes de la wilaya toutes les structures récréatives disponibles à travers les communes, notamment les piscines et les bassins de natation, en vue de leur permettre de profiter localement des vacances.

Il s’agit de la mobilisation de cinq piscines de proximité au niveau des communes d’Adrar, Tamentit, Fenoughil, Zaouiet-Kounta et Reggane et de deux bassins de natation récemment réhabilités dans les communes de Tamist et Aoulef. Ces structures accueillent quotidiennement plus de 1.000 enfants, a-t-on fait savoir.

De plus, les projets de deux piscines sont en cours de réalisation au niveau des quartiers de Tellilène (commune d’Adrar) et Ksar Koussem (commune de Timi), et un autre bassin de natation dans la commune de Timegtane, selon les services de la DJS.