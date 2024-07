Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a indiqué, lundi à El Tarf, que son département "oeuvre à développer un système de soutien aux activités de pêche et d’aquaculture par, notamment, l’octroi de crédits bonifiés afin de permettre aux professionnels de développer leurs activités".

M. Badani, qui présidait au siège de la wilaya, aux côtés des autorités locales, l’ouverture d’un séminaire national sur "l’investissement dans l’aquaculture ", en présence d’investisseurs, de chercheurs et de porteurs de projets, a souligné que ce soutien " découle des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, principale référence de la stratégie du secteur de la pêche à l’horizon 2030, notamment en ce qui concerne le développement de la pêche, l’aquaculture, l’amélioration des conditions de travail des professionnels dans les ports et la recherche de solutions à leurs préoccupations ".

Le ministre a salué, dans ce contexte, " les mesures incitatives décidées par le président de la République au profit du secteur, et leur grand impact sur l’essor et le développement de l’aquaculture, en particulier en ce qui concerne les incitations fiscales prévues dans la loi de finances pour l’année 2024, et la réduction des droits de douane pour l'importation d'aliments destinés à l'élevage aquacole ".

M. Badani a ajouté, à cet égard, que cette stratégie s’articule autour de cinq axes principaux, dont le développement de l’aquaculture marine et continentale, le développement de la pêche en haute mer, le renforcement des capacités nationales dans le domaine de la construction et de la réparation navales, la relance et la valorisation du corail rouge, et l’accompagnement des professionnels dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.

S’agissant du développement de la pêche en haute mer, le ministre a indiqué que celle-ci s’effectue au moyen d’une flotte de 109 bateaux de plus de 24 mètres de long, dont 34 participent aux campagnes de pêche au thon rouge avec une production de 2.046 tonnes par an.

Pour ce qui est de la protection sociale des pêcheurs, M. Badani a salué, lors d’une rencontre avec des professionnels du secteur, le "rôle déterminant" de ces derniers et "le vif intérêt accordé par le président de la République aux professionnels de la mer, notamment en ce qui concerne l’amélioration de leurs conditions de travail dans les ports, la prise en charge de leurs préoccupations en matière de sécurité sociale, le calcul de la retraite, en plus de la mise en place d’espaces protégés pour les ramendeurs de filets ".

Dans la commune d’El Kala, M. Badani qui inspectait une ferme spécialisée dans l’aquaculture en eau douce, utilisant la méthode d’élevage intensif du tilapia du Nil et du tilapia rouge, pour une capacité de production de 2 tonnes par an, a souligné "la nécessité d’encourager les propriétaires d’exploitations agricoles à s’engager dans l’aquaculture et à l’intensifier de manière à contribuer à la réalisation de bénéfices supplémentaires ".

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques a conclu sa visite de travail et d’inspection de deux jours dans la wilaya d’El Tarf en présidant une cérémonie de remise de contrats de concession à un groupe d’investisseurs, et de distinctions à des étudiants formés dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture au cours de l’année pédagogique 2023-2024.