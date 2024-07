Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé, dans deux opérations distinctes, à la circonscription administrative d'El Harrach, deux bandes de quartiers composées de dix (10) individus et saisi plus de 30 kg de kif traité, a indiqué lundi un communiqué de ces services.

"Agissant sur informations faisant état de deux bandes criminelles s'adonnant au trafic de drogues au niveau de plusieurs quartiers d'El Harrach, la Police judiciaire a diligenté une enquête ayant permis l'identification et l'arrestation des dix (10) mis en cause dont une femme", a précisé le communiqué.

L'opération s'est soldée par la saisie de "30 kg et 60 g de kif traité, de 444 comprimés psychotropes de type extasie, de 302,64 g de métal jaune, de 06 armes blanches prohibées, tous types confondus, de 180 unités de feux d'artifice et de 03 signaux de détresse", selon la même source qui a affirmé la saisie d'"un montant de 143.500.000 centimes et cinq (5) véhicules". Les mis en cause ont été présenté devant le parquet territorialement compétent pour association de malfaiteurs et adhésion à une bande de quartiers, trafic de cannabis dans le cadre d'un groupe criminel organisé et possession de produits pyrotechniques et d'armes blanches prohibés sans motif légal", lit-on dans le communiqué.