Le Parlement algérien représenté par ses deux chambres participe aux travaux d'un atelier régional sur "L'égalité des sexes en matière législative et dans les politiques publiques", organisé par l'Organisation des femmes arabes à Charm El Cheikh (Egypte), a indiqué, lundi, un communiqué du Conseil de la nation. A l'ouverture des travaux de l'atelier qui se poursuivra jusqu'à mercredi prochain, les sénatrices présentes à l'évènement ont affirmé "l'attachement de l'Algérie nouvelle, dont les fondements ont été instaurés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à associer davantage la femme à l'action politique et socio-économique", ajoute la même source.

Intervenant à l'occasion, la vice-présidente du Conseil de la nation, Nadjia Ouajdi Damerdji a affirmé que la question de promotion de la condition de la femme "jouit d'un grand intérêt en Algérie, notamment ces dernières années, en témoigne l'introduction de la promotion de ses droits dans la Constitution de 2020, initiée par le président de la République, en élaborant de nouvelles lois et d'autres amendements visant sa protection contre toute forme de discrimination ainsi que son association à l'action politique et socio-économique".

"La promotion de la place de la femme est l'une des principales priorités pour les sociétés aspirant à renforcer la stabilité sociétale", a poursuivi la parlementaire, précisant que la femme algérienne "a participé et a interagi avec cette orientation avec détermination et responsabilité pendant et après la Glorieuse guerre de libération nationale mais aussi lors du processus d'édification du pays après l'indépndance, et même aujourd'hui dans le cadre du processus d'édification de l'Algérie nouvelle". Mme Nouara Saadia Djafar, membre du Conseil de la nation, a également évoqué la consécration par les Constitutions algériennes du principe d'égalité entre les sexes, affirmant que "l'Etat algérien s'efforce à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes à travers des mécanismes préventifs et dissuasifs tout en veillant à leur promotion et à leur protection". Pour ce faire, poursuit-elle, l'Algérie opte pour "une approche globale reposant sur des dimensions constitutionnelles, législatives et institutionnelles, impliquant plusieurs secteurs ministériels", l'objectif principal étant de "renforcer et de consolider la place, le rôle et le travail de la femme au sein de la société". A noter que le programme de l'atelier comprend plusieurs axes, dont : "le rôle des alliances féminines et des commissions parlementaires spécialisées dans le soutien à la cause des femmes" et "les instruments du pouvoir législatif pour soutenir la cause des femmes". Le parlement algérien est représenté à cet atelier par une délégation conjointe des deux chambres composée de Mmes Nadjia Ouajdi Damerdji, vice-présidente, Nouara Saadia Djafar, membre du conseil et des députées de l'APN Farida Ilimi, Behdja Lammali et Wassila Tayeb."